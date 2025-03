A- A+

Janja fecha conta no Instagram após ataques misóginos Prints anexados à nota mostram ofensas como "galinha de presídio" e outras insinuações pejorativas

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, restringiu seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 13, após ser alvo de uma série de ataques misóginos nos comentários de suas publicações. Segundo sua assessoria, além de machistas, as mensagens continham teor criminoso, com ameaças à segurança de Janja.

"Janja, apesar de ser uma pessoa pública por ser casada com o presidente da República, tem o domínio sobre seu perfil no Instagram e o direito de decidir restringir sua conta temporariamente para reforçar a moderação dos comentários em suas publicações, bem como de seus seguidores", afirmou a assessoria em nota.

Prints anexados à nota mostram ofensas como "galinha de presídio" e "vagabunda", além de outras insinuações pejorativas. Um usuário chegou a afirmar que Janja seria "a única brasileira que o Lula tirou da pobreza", ao que outro completou: "e da zona".

"Os comentários no perfil da primeira-dama Janja no Instagram são um exemplo de como um grupo de pessoas acha que as redes sociais são uma terra sem lei, onde podem escrever ofensas livremente", ressaltou.

A assessoria de Janja criticou também a falta de controle sobre ataques nas redes sociais e defendeu a regulamentação das plataformas digitais, tanto no Brasil quanto no mundo. O texto também apontou o que classificou como um "retrocesso" nas diretrizes da Meta, acusando a empresa de flexibilizar regras contra desinformação e discursos de ódio.

"A própria Meta realizou mudanças nas Diretrizes da Comunidade, com medidas que mudam regras da empresa para combater a desinformação e o ódio, alterando especialmente diretrizes sobre gênero e deixando de punir criminosos".

Apesar da restrição, a assessoria informou que novos seguidores continuarão sendo aceitos no perfil de Janja. "Não é o número de seguidores que importa. E, sim, um ambiente digital minimamente saudável e que respeite não só Janja, mas também aqueles que a seguem por terem interesse real em seus conteúdos publicados no Instagram", concluiu.

