Janja hackeada: PF busca celulares e computadores em quatro endereços de suspeito em Minas Gerais

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Minas Gerais nesta terça-feira na investigação que apura o ataque hacker à conta da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no X, antigo Twitter. A operação ocorre em quatro endereços de um suspeito da ação, e a autorização é para recolher celulares e computadores. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e as diligências ainda estão em andamento.

A conta foi bloqueada pela própria plataforma, a pedido da Polícia Federal, após o ataque hacker, sofrido a partir de 21h37 de segunda. Janja também está fazendo a alteração de senha em outras contas de perfis seus nas redes sociais.

No X, Janja tem 1,2 milhões de seguidores e costuma publicar ações do governo e alguns detalhes da sua rotina com o presidente Lula.

Durante a invasão, o hacker fez uma série de ataques misóginos contra Janja e disparou ofensas contra o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Janja também têm perfil no Instagram, onde tem 2,3 milhões de seguidores.

Em entrevista ao Globo em novembro, a primeira-dama falou da violência que sofre nas redes sociais:

— A maioria dos ataques é pelas redes sociais. Contra a minha honra, exposição de deep fake(vídeos e imagens criados por meio de inteligência artificial), usando meu rosto em outro corpo. Sou o alvo preferido dos bolsonaristas. Isso é fato. Por algum motivo, incomodo.

