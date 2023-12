Janja hackeada: PF instaura inquérito e investiga autores de invasão à rede social de primeira-dama

A- A+

A Polícia Federal instaurou um inquérito, nesta tarde terça-feira, para investigar a invasão do perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva no X, antigo Twitter. Um dos alvos da PF é um usuário da rede citado nas publicações que ofendiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e uma hora depois foram apagadas.

Nas postagens no X, a conta se identificava como “nacionalista, monarquista e neo fascista” e fazia apologias ao movimento integralista, que nada mais é cujo lema é “Deus, Pátria e Família”.

Ainda na segunda-feira, os investigadores expediram um ofício ao X, solicitando que todas as informações do perfil de Janja fossem preservadas. Como O Globo mostrou, a Advocacia-Geral da União (AGU) também pediu que a empresa congele a conta até a conclusão das investigações sobre a invasão, e mantenha "todos os registros e elementos digitais" relacionados à conta para "subsidiar futuras ações judiciais".

No documento, a AGU afirmou que a "não observância das medidas ora requeridas será interpretada como lesão a direitos", podendo resultar em medidas judiciais cabíveis para "ressarcimento de danos, bem como para a responsabilização civil e penal dos infratores".

Nesta manhã, Janja se pronunciou sobre a invasão e declarou que os ataques que sofre diariamente atingiram outro patamar, e que "a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal".

"Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente", disse a primeira-dama em publicação no Instagram.

