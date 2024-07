A- A+

Brasil Janja mira maiores colégios eleitorais e capitais onde o PT terá candidatas às prefeituras Participação da primeira-dama faz parte da estratégia do partido de reverter o cenário do pleito de 2020, quando saiu as urnas sem comandar nenhuma das principais cidades do país

Considerada pelo PT um ativo eleitoral na disputa por prefeituras, a primeira-dama Janja da Silva vai concentrar a atuação em cinco capitais onde o partido lançará candidatas mulheres e nos três maiores colégios eleitorais do país.



A participação faz parte da estratégia do partido de reverter o cenário do pleito de 2020, quando saiu as urnas sem comandar nenhuma capital.

A legenda será representada por candidaturas femininas em Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Natal e Aracaju. Na lista das cidades com mais eleitores, a sigla vai apoiar o deputado Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo e o prefeito Eduardo Paes (PSD) no Rio, além de lançar o deputado Rogério Correia (PT) em Belo Horizonte.





Janja levará para os palanques municipais temas também abordados pelo presidente Lula no plano nacional, como o combate à fome e às desigualdades. Também estará no discurso da primeira-dama a importância do aumento da participação feminina na política e o enfrentamento à violência de gênero. Dentro do PT, há preocupação também com ataques sofridos por Janja nas redes sociais e como isso terá reflexos na campanha:

— Não é uma situação confortável, mas a escolha será dela, ir aonde se sentir bem. Ninguém se acostuma com isso (ataques) e precisamos enfrentar, denunciar e ser solidárias — afirma a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

Ao longo da disputa, Janja encontrará cenários adversos ao subir nos palanques. Em Porto Alegre, embora enfrente desgastes com as consequências da enchente histórica de maio deste ano, o prefeito Sebastião Melo (MDB) construiu uma ampla aliança de partidos e segue sendo visto como um candidato competitivo. A candidata do PT é a deputada Maria do Rosário, nome que o partido enxerga com potencial de ir ao segundo turno.

Em Goiânia, a deputada Adriana Accorsi (PT-GO) tenta ser a primeira mulher a ir para o segundo turno na cidade — para isso, aposta no discurso da segurança, já que é delegada da Polícia Civil, e em colar a imagem à de Janja. O candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade é o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), que assumiu o posto após a desistência do deputado Gustavo Gayer.

O PT lançou a deputada Camila Jara em Campo Grande e vê dificuldades para superar o candidato do PSDB, Beto Pereira, que tem apoio de Bolsonaro e do governador Eduardo Riedel; e a atual prefeita, Adriane Lopes (PP), que tenta reeleição com apoio da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina. Há ainda dois outros nomes: a deputada Natália Bonavides (PT-RN) é a aposta em Natal, enquanto Candisse Carvalho é o nome da sigla em Aracaju.

Fotos e viagens

As candidatas já começaram a fazer fotos e vídeos ao lado primeira-dama. A ideia é que Janja viaje para essas cidades e reforce a presença junto a elas. Na eleição de 2022, Janja foi uma das novidades da campanha de Lula e ganhou destaque participando ativamente do núcleo de decisões do grupo petista. Em eventos públicos, subia em palcos, discursava e cantava jingle do petista.

Inicialmente focada apenas em capitais com candidatas mulheres do PT, a estratégia de uso de Janja na eleição também se ampliou para o Sudeste. São Paulo é a prioridade de Lula na eleição municipal, onde o presidente tem se empenhado pessoalmente para tentar eleger Boulos (PSOL-SP). Na capital paulista, Janja deverá fazer agendas em conjunto com a vice-petista, Marta Suplicy.

No Rio, o governo avalia que Paes tem boas chances de derrotar o candidato de Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem, e quer tirar proveito político do resultado. Já em Belo Horizonte, a tentativa é de ampliar influência após derrota de Lula para Bolsonaro na capital mineira em 2022.

