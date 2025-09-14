Janja nega que mudou de postura depois de críticas: "Não vou entrar na caixinha"
Primeira-dama diz que chegou a pensar em deixar Brasília depois de severas críticas que recebeu neste ano
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, negou que tenha mudado de postura e que esteja mais recolhida. A socióloga diz que chegou a pensar em deixar Brasília depois de severas críticas que recebeu neste ano. As declarações foram dadas ao jornal "Folha de São Paulo" deste domingo.
"Eu continuo com o mesmo espírito. Historicamente a primeira-dama é colocada em uma caixinha, para fazer filantropia, visitar obras sociais. Quiseram me colocar numa caixinha, mas desde o começo eu falei que esse não é o meu perfil. Eu nunca entrei na caixinha. Toda hora querem me empurrar para dentro da caixinha. E eu sempre digo 'ali, não. Não vou entrar nessa caixinha'", afirmou a primeira-dama.
Janja afirmou que as críticas recebidas após a visita à China foram as mais difíceis. Na ocasião, ela teria falado com o líder chinês, Xi Jinping, sobre os efeitos nocivos do TikTok, plataforma chinesa de vídeos curtos, que impactariam sobretudo crianças e mulheres.
— A gente teve o caso da menina de 8 anos que morreu cheirando desodorante [em Brasília, ao participar de um desafio do TikTok]. Eu falei sobre isso com o presidente Xi e a primeira-dama [da China]. Eu estava muito impactada com aquilo. E fui duramente criticada [no Brasil] — afirmou.
Ainda de acordo com Janja, ela não mudou de personalidade, mas não pode "sair cantando" como fazia durante a campanha.
— Era o momento de estar fazendo aquilo. A gente precisa saber se colocar nos lugares em que estamos.