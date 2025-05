A- A+

POLÍTICA Janja nega ter quebrado protocolo em jantar com Xi na China: "Não sou um biscuit de porcelana" Primeira-dama pediu a palavra durante a reunião e constrangeu as autoridades estrangeiras ao dizer que o TikTok, plataforma chinesa, possui um algoritmo que favorece conteúdos de direita

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, negou ter cometido uma gafe política durante um jantar com o líder chinês Xi Jinping.

Segundo relatos obtidos pelo g1, Janja pediu a palavra durante a reunião e constrangeu as autoridades estrangeiras ao dizer que o TikTok, plataforma chinesa, possui um algoritmo que favorece conteúdos de direita.

Janja negou ter quebrado protocolos de cerimônia e afirmou ter avaliado o teor da declaração antes de dizê-la aos presentes.

"Quer dizer que eu não posso falar? Eu não sou um biscuit de porcelana. Eu não vou num jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca disse 'não fale, fique quieta'", disse Janja, em entrevista à Folha de S.Paulo publicada nesta sexta-feira (23).

"Vamos combinar que eu tenho bom senso. Me considero inteligente, sei muito bem os limites e os assuntos mais delicados."

Na entrevista, Janja ironizou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, queixou-se das "pedradas" da opinião pública e afirmou que não pretende seguir carreira na política institucional. Ela disse "não passar pano" para comentários machistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e avaliou que o petista está "forte e bem" para concorrer à reeleição em 2026.

Como mostrou o Estadão, Janja não tem cargo no governo federal, mas conta com uma equipe "informal" que exerce funções de assessoria à primeira-dama e a acompanha em viagens ao exterior. O time de Janja conta com ao menos 12 pessoas e, desde o início do terceiro mandato de Lula, gastou mais de R$ 1,2 milhão em viagens, entre custos com translado e diárias.

Questionada sobre viajar acompanhada de um maquiador, Janja ironizou Michelle Bolsonaro, conhecida por viajar com o uruguaio Agustin Fernandez. "Você está confundindo a primeira-dama. Então, é a outra, não sou eu", disse Janja, rindo e sem citar o nome de Michelle.

Janja queixou-se da pressão da opinião pública, avaliando como "pedradas" ser fiscalizada por seus gastos públicos no exterior e pela postura que adota enquanto representante do governo do Brasil.

"Entendo o movimento da oposição. O que não entendo são outras mulheres que deveriam estar entendendo o que está acontecendo no momento político do Brasil, e não simplesmente virar a bazuca contra mim."

A primeira-dama afirmou que se arrepende de ter xingado o bilionário Elon Musk durante um evento paralelo ao G20 em 2024. Janja disse não se arrepender do teor da fala, mas do momento em que fez a declaração, pois o comentário ofuscou outros temas debatidos no G20. "Eu me arrependo por conta da minha equipe, porque trabalhamos muito para o G20, no ano passado. Eu me envolvi pessoalmente na organização, na estrutura do G20, e parece que tudo virou nada", disse Janja.

Questionada sobre comentários machistas de Lula, Janja afirmou que "não passa pano" para as declarações. Como exemplo, a primeira-dama citou um comentário do petista sobre violência doméstica.

Em julho de 2024, Lula relativizou o aumento da violência doméstica após jogos de futebol. "Se o cara é corintiano, tudo bem", disse o presidente. Sobre o episódio, Janja relembrou: "Eu falei para ele: 'Não faz isso comigo'.".

A primeira-dama disse ser preciso considerar o contexto social vivido por Lula no século passado. "É difícil para ele. Ele é um homem de 79 anos. Você imagine um metalúrgico, na época em que ele trabalhava em fábrica, há 50 anos", afirmou.

Ainda sobre o relacionamento com Lula, Janja disse ao jornal que, após o petista deixar a Presidência, priorizará seu casamento. Por essa razão, não pretende se candidatar, por ora, a cargos eletivos. Além disso, afirmou "não se imaginar" em uma carreira na política institucional.

"Tudo o que eu escrevi para o meu marido em 580 dias de cadeia, de a gente ter uma vida, passear, de conhecer lugares juntos, eu ainda sonho em fazer", disse a primeira-dama.

Quanto às eleições de 2026, Janja afirmou que a decisão de concorrer à reeleição cabe a Lula. Segundo a primeira-dama, para o petista, essa escolha depende de ele estar "forte de saúde e bem". "Ele sempre fala que se estiver forte de saúde e bem, ele vai por esse caminho e eu vou estar ao lado dele. E ele está forte e bem", avaliou Janja.

