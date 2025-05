A- A+

PRESIDENTE LULA Janja "pediu a palavra" para falar sobre TikTok com Xi, diz Lula Presidente nega constrangimento durante jantar com líder chinês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quarta a notícia de que a primeira-dama, Janja, teria causado constrangimento na véspera, ao falar sobre a rede social chinesa TikTok durante jantar com o presidente chinês, Xi Jinping. Segundo Lula, foi ele que tomou a iniciativa de abordar o tema e Janja “pediu a palavra” para mencionar os abusos cometidos na rede.

— Fui eu que fiz a pergunta. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o Tik Tok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças.





A notícia havia sido divulgada pela Globo News, citando suposto mal-estar criado pela primeira-dama e a resposta do presidente chinês, de que o Brasil tinha o direito de regulamentar o Tik Tok e até banir a rede social se achasse necessário. De propriedade de uma empresa chinesa, o Tik Tok é um dos motivos de disputa entre Washington e Pequim, pela pressão do governo americano pela venda da empresa nos EUA.

Lula aproveitou para dar uma bronca em quem vazou a informação, durante a entrevista coletiva que concedeu em Pequim antes de partir, após visita de três dias à capital chinesa.

Para ele, “alguém teve a pachorra” de revelar o que aconteceu num encontro confidencial, em que participaram apenas ministros e parlamentares.

— Eu vi na matéria que um ministro estava incomodado. Se um ministro estivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair de lá — disse Lula.

Segundo o presidente, Xi Jinping de fato respondeu que o Brasil tem o direito de regulamentar, o que Lula considera necessário para conter “os absurdos” cometidos nas redes sociais. A primeira-dama havia se pronunciado pela regulamentação das redes sociais no mês passado, após uma menina de oito anos morrer no Distrito Federal por inalação de desodorante, supostamente motivada por um desafio no TikTok.

Negando constrangimento, Lula disse que a conversa com Xi foi "absolutamente normal", assim como a intervenção de Janja.

— A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato de a minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é uma cidadã de segunda classe. Ela entende mais de redes digitais do que eu.

