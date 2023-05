Janja 'puxa orelha' de Lula por falta de protagonismo feminino em evento no Ceará:

A- A+

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chamou atenção do público em um evento na cidade de Crato, no Ceará, ao "puxar a orelha" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana, para a falta de protagonismo das mulheres presentes na cerimônia.

Durante a solenidade, marcada pela assinatura da Medida Provisória (MP) que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, Janja reclamou para o presidente que apenas os homens participaram da foto oficial.

Ao ser chamado para discursar, Lula iniciou sua fala compartilhando o questionamento da esposa com a plateia. Ele convidou Janja para falar ao microfone:

"Vocês me chamaram para falar, e a Janja me chamou a atenção de que só homens falaram aqui. Então eu vou chamar ela para falar".

Com bom humor e fazendo sinal de negação com a mão, a primeira-dama se levantou e esclareceu a questão para o público presente:

"Na verdade, maridinho, meu boy, eu falei, presidente Lula, que na hora de assinar o decreto os homens sempre se levantaram e a gente tem a Fernanda, a Izolda, a secretária de educação do estado, a Onélia, a Leila... E não foram chamadas para a foto".

Janja continuou:

Bela Megale: O próximo passo de Michelle Bolsonaro na polêmica com Janja sobre os móveis do Alvorada

— Então eu queria chamar essas mulheres aqui para a frente porque elas também fazem parte disso. Se hoje o ministério da Educação está de volta com toda a força, é porque tem mulheres também que fazem isso.

Janja e as autoridades femininas presentes posaram então para uma nova foto composta integralmente por mulheres. O registro foi clicado pelo próprio presidente Lula.

Veja também

Supremo Federal Defesa de coronel da PM preso em atos golpistas pede liberdade ao STF