Janja rebate crítica de Michelle Bolsonaro em encontro com mulheres evangélicas em Manaus

A primeira-dama Janja da Silva abriu sua fala em um encontro com mulheres evangélicas em Manaus (AM) afirmando que não iria "xingar o marido de ninguém" ali em referência a uma crítica de Michelle Bolsonaro. No último sábado, a ex-primeira-dama chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de pinguço e cachaceiro em um evento do PL em Natal (RN).

— Esses diálogos, são diálogos principalmente de paz. A gente quer trazer e quer ouvir palavras de paz. Eu garanto a vocês que não vou xingar o marido de ninguém aqui, que não é esse o meu papel. Meu papel é esse que estou fazendo, que é papel do diálogo, que venho fazendo desde domingo, que vim fazendo semana passada no Nordeste conversando com as mulheres, um diálogo da paz — afirmou nesta quarta-feira.

Janja tem feito um roteiro pelo país para estreitar diálogo com mulheres evangélicas, um movimento que mira aproximação com um dos segmentos mais resistentes ao governo. A primeira-dama já esteve no Rio de Janeiro e, na semana passada, em Salvador em encontros que ocorrem em periferias, para que mulheres possam falar de temas da sua realidade social e demandas voltadas a políticas públicas. Coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria Zacharias, também tem participado.

Em Manaus, Janja não citou Michelle Bolsonaro, mas sua fala se referiu à postura da ex-primeira-dama que em Natal afirmou votar no PT mais uma vez é "burrice política":

— Se eu peço paz para crianças de Gaza, se peço que guerra se encerre para que crianças parem de serem assassinadas, não posso pegar num microfone e xingar qualquer pessoa. Não é esse momento, é momento de união e a palavra que eu mais tenho falado às mulheres é cooperação e solidariedade. E eu enxergo isso em vocês.

Ao lado do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, Michelle Bolsonaro falou para um público de mulheres na capital do Rio Grande do Norte no sábado. Natal é uma das capitais do Nordeste, região na qual Lula tem aprovação mais alta. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra que aprovação do petista subiu de 53% para 60% em um mês.

— Se autointitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos. Cachaceiro. Pinguço. Irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos — disse —Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar duas, três já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política.

