Política Janja rebate críticas sobre presença em viagens oficiais com Lula: 'Dane-se, eu vou estar sempre' Em evento com militância petista, Janja defende paridade na candidatura de mulheres nas eleições de 2024

A primeira-dama, Rosângela da Silva, rebateu neste sábado as críticas sobre a sua participação em eventos oficiais ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT), ela também defendeu mais candidatura de mulheres nas eleições municipais em 2024.

"Eu estava em uma reunião no G20 e todo mundo fica falando: "O que ela fica fazendo lá com o presidente? Nem foi eleita". Dane-se, eu vou estar sempre ", disse Janja. "Ninguém me deu aquele lugar. Eu conquistei", complementou, sob aplausos da militância.

Ela se referia a 18ª Cúpula do G20 – grupo que reúne 19 das principais economias do mundo e a União Europeia – realizada nos dias 9 e 10 de setembro. Rosângela da Silva tem marcado presença em viagens internacionais com o presidente Lula.

Ainda sobre esses encontros oficiais, ela relatou um episódio envolvendo o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente dos EUA, Joe Biden:

"Quando o primeiro-ministro da Índia falou na reunião, "ah, nós precisamos dar espaço para as mulheres" e o Biden disse: "Isso mesmo". Não precisa dar nada para a gente. A gente sabe muito bem fazer a nossa luta e conquistar os nossos espaços. É assim que a gente vai continuar seguindo", afirmou Janja.

No evento do PT, Janja também fez uma apelo para a candidatura de mulheres nas eleições municipais de 2024 e defendeu paridade de gênero:

"Precisamos superar o discurso das cotas (para candidatas) e precisamos lutar por cadeiras, equidade. A gente precisa de 50% a 50%. Cotas já não bastam", declarou.

