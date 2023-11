Janja recebe de Lula a mais alta condecoração da Ordem de Rio Branco

A- A+

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, recebeu o mais alto grau da Ordem de Rio Branco, uma condecoração concedida pelo governo brasileiro para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades "pelos seus serviços ou méritos excepcionais". A homenagem foi atribuída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e consta na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin, vai receber a mesma distinção. Na lista estão ainda as ministras Simone Tebet (Planejamento), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Aparecida Gonçalves (Mulheres).

Entre os homenageados há ainda o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o líder indígena Raoni, e os governadores do Pará, Jader Barbalho Filho (MDB) e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Títulos póstumos

O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips receberam o título póstumo de comendador da Ordem do Rio Branco, conforme consta na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira. Ambos foram assassinados no Vale do Javari, no Amazonas, em junho do ano passado.

A publicação também concede, de forma póstuma, o título de comendador da Ordem do Rio Branco para as cantoras Elza Soares, Gal Costa e Rita Lee.

Veja também

atos golpistas Operação Lesa Pátria: PF faz operação para prender suspeitos de incitar atos golpistas