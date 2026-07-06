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Política Janja recebe delegação saudita para discutir combate à pobreza energética Segundo a primeira-dama, o encontro tratou da importância da cooperação entre os dois países

A primeira-dama Janja da Silva recebeu nesta segunda-feira, 6, uma delegação do Ministério da Energia da Arábia Saudita. Eles estão no Brasil em missão de cooperação com o Ministério de Minas e Energia para discutir a ampliação do acesso à energia limpa e o combate à pobreza energética.

Segundo a primeira-dama, o encontro tratou da importância da cooperação entre os dois países. Janja disse ter compartilhado iniciativas desenvolvidas pelo Brasil, como as cozinhas comunitárias sustentáveis. A conversa também abordou segurança alimentar, empoderamento feminino e dignidade.

"A pobreza energética é um desafio global e só será superada com diálogo, troca de experiências e compromisso coletivo para construir soluções que transformem a vida das pessoas", afirmou Janja em publicação no Instagram.

Também participaram do encontro representantes da iniciativa Forward7. Lançado em 2021 pela Arábia Saudita, como parte da Middle East Green Initiative (Iniciativa Verde do Oriente Médio, em tradução livre), o programa leva soluções de cozimento limpo - como gás de cozinha, fogões elétricos e solares e biodigestores - a populações vulneráveis em diferentes países. A iniciativa já firmou parcerias em nações como Índia, Nepal e Indonésia.

A visita da delegação saudita ao Brasil foi antecipada em janeiro deste ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), se reuniu com o príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro de Energia da Arábia Saudita em Riade e acertaram a vinda da delegação.

Na ocasião, o príncipe saudita destacou o reconhecimento internacional dos programas sociais brasileiros e elogiou a forma como o país estruturou iniciativas de proteção a famílias em situação de vulnerabilidade.

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