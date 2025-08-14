A- A+

COP 30 Janja tenta superar resistências a Lula e vai a Salvador e Manaus se reunir com mulheres evangélicas Também está em discussão a possibilidade de um encontro de Janja com mulheres religiosas durante a realização da COP 30 em Belém, em novembro

A primeira-dama Janja da Silva participa de um encontro em Salvador nesta quinta-feira e irá a Manaus para se reunir com mulheres evangélicas. As reuniões ocorrerão nas periferias das duas cidades e miram abrir diálogo com um dos segmentos mais resistentes ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Janja está acompanhada em Salvador das ministras da Cultura, Margareth Menezes, da Igualdade Racial, Anielle Franco, e da primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso. Coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria Zacharias, também participa.

Ainda em agosto, a primeira-dama terá esse mesmo modelo de agenda em Manaus. Também está na mesa a possibilidade de um encontro de Janja com mulheres religiosas durante a realização da COP 30 em Belém, em novembro.

A primeira aproximação ocorreu no início de julho na Igreja Batista de São Cristóvão, no Rio, onde Janja foi recebida por um grupo de 100 mulheres evangélicas, da Região Metropolitana e do interior. O movimento passou a ocorrer a pedido de Janja e foi elencado por ela como uma das suas prioridades do segundo semestre de 2025.

A estratégia do calendário prevê, inicialmente, pelo menos uma reunião em cada região do país. Nessa primeira etapa, Sudeste, Nordeste e Norte foram contemplados.

A sequência desse planejamento prevê encontros no Sul e Centro-Oeste, duas das regiões onde o governo Lula acumula mais resistências. aqui a gente precisa dar dados de pesquisas sobre a resistência evangélica ser maior que a média geral

A ideia é que esse tipo de reunião seja um espaço para as mulheres falarem de temas da sua realidade social e demandas voltadas a políticas públicas. Janja, que é católica, faz intervenções e responde a perguntas.

— O mundo evangélico é extremamente diverso e essas mulheres integram redes da sociedade, sem uma identidade única. E isso é importante cada vez mais que o governo compreenda e a primeira-dama cada vez mais tem compreendido. Nenhuma mulher é apenas evangélica — afirma Nilza Valéria Zacharias.

Veja também