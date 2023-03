Janja vai ganhar cargo não remunerado no gabinete pessoal de Lula

A- A+

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, terá uma função não remunerada na estrutura do Gabinete Pessoal da Presidência da República. Ela trabalhará no novo Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, que será o braço do presidente Lula nas ações estratégicas e transversais do governo, uma das principais diretrizes de sua gestão.

A expectativa é que o gabinete seja oficialmente criado através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Mesmo antes de ser oficializado, contudo, o gabinete de Janja já tem a plaquinha de identificação com o novo nome há mais de um mês. Hoje, a primeira-dama tem uma equipe de quatro pessoas, nomeadas no gabinete pessoal de Lula.

Janja tem atuado como uma espécie de assessora especial de Lula, ouvindo ministérios e despachando informações para o presidente. No início da semana, por exemplo, esteve no Ministério da Cultura para acompanhar a criação dos “Comitês de Cultura”, promessa de campanha do petista e um dos seus projetos prioritários.

No novo gabinete, Janja seguirá encabeçando essas ações. A ideia é que ela continue fazendo a escuta dos ministérios e proporcione a interlocução das pastas. A primeira-dama já entrou em campo, por exemplo, para amarrar as ações que serão apresentadas para o Mês Internacional da Mulher. No dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, o governo lançará ações de políticas públicas sobre o tema em mais de 30 pastas.

Nesta quarta-feira, Janja articulou o evento que reuniu as 11 ministras do governo em uma cerimônia que marcou a abertura do Mês da Mulher e que lançou a campanha “O governo que respeita todas as mulheres”.

O Globo obteve, via Lei de Acesso à Informação, às agendas de Janja nos primeiros meses de governo. Em menos de 60 dias de governo, ela fez duas reuniões com o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, além de ter participado ao lado da ministra Margareth Menezes da reunião sobre os “Comitês de Cultura”. Ela também visitou o Ministério da Mulher e teve agenda ao lado da titular da pasta, Cida Gonçalves, e sua secretária-executiva, Maria Helena, amiga de Janja.

A primeira-dama também marcou presença na primeira reunião do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), recriado por Lula nesta semana, e participou de um evento do Google para mulheres empreendedoras.

Além disso, Janja também teve reuniões com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), responsável pelas articulações políticas do governo, e com o ministro Paulo Pimenta, que comanda a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A primeira-dama também recebeu em seu gabinete representantes do Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. Se reuniu, também, com dezenas de influenciadores digitais no Palácio do Planalto.

