A- A+

Política Janja vai ter mais poder no Governo Lula 4 A expectativa de pessoas próximas a Lula é que a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, passe a exercer maior influência na comunicação pessoal do presidente

O que se suspeitava - o aumento do poder de influência da primeira-dama Janja, no quarto mandato do presidente Lula (PT) -, parece andar célere para se confirmar. A Folha de São Paulo trouxe, ontem, reportagem assinada por Cátia Seabra informando que Lula planeja reestruturar seu Gabinete Pessoal com o acréscimo de atribuições e a nomeação de uma figura para tratar exclusivamente da agenda privada do petista.

Segundo a repórter apurou, uma das propostas em discussão é a transferência para lá da gestão de páginas do presidente nas redes sociais, hoje a cargo da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência). A expectativa de pessoas próximas a Lula é que a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, passe a exercer maior influência na comunicação pessoal do presidente com a transferência de suas redes para o Gabinete Pessoal.

Cogitada e descartada durante a montagem do governo, em 2023, a ideia voltou à mesa depois que Lula se rendeu às selfies na campanha presidencial. Após a vitória no segundo turno, ele anunciou a intenção de se valer do recurso no próximo mandato.

Além da comunicação, estão em estudo alterações no assessoramento pessoal do presidente. A ideia, também segundo a Folha, é a nomeação de um secretário particular para a organização da agenda privada de Lula. Ao chefe de gabinete, caberia, então, a coordenação da agenda presidencial para exercício das atribuições administrativas, como, por exemplo, a articulação entre seus ministérios.

O argumento em favor da transferência para o Gabinete Pessoal é que, com os seus perfis pessoais sob a gestão de uma assessoria direta, Lula terá maior agilidade para publicação de seus vídeos. Por exemplo, pelas manhãs.

No dia 7 de outubro, logo após chegar em desvantagem ao segundo turno, Lula publicou o primeiro vídeo em forma de selfie. A mudança de tom é apontada como um dos motivos para a virada histórica sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Posteriormente, ele contou que a primeira-dama sempre foi uma das incentivadoras do uso de selfies, bem como o deputado André Janones (Rede-MG) e o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Em um discurso, Lula chegou a pedir desculpas a Janja e ao ministro Sidônio Palmeira (Secom) por já não ter incorporado as selfies à sua rotina, apesar da insistência dos dois e de outros aliados.

Não é a primeira vez que a administração das contas pessoais de Lula passa por mudanças. Na campanha eleitoral, seus perfis foram, temporariamente, transferidos para o PT. A intenção foi levar maior contundência ao debate eleitoral, sem as amarras impostas ao governo federal.

Veja também