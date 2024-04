A- A+

Vistoria Janja vistoria galaria de fotos de ex-presidentes destruída no 8/1 Galeria contém as fotos em preto e branco e uma pequena biografia dos ex-chefes do Executivo

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja vistoriou nesta terça-feira a reconstrução da galeria dos ex-presidentes da República, no Palácio do Planalto, e que foi destruída durante os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Na ocasião, a única imagem preservada foi a de Jair Bolsonaro.

— Está prontinha, logo vamos abrir — afirmou Janja em visita ao espaço no Palácio do Planalto.

A galeria contém as fotos em preto e branco e uma pequena biografia dos ex-presidentes da República. O atual mandatário também recebe uma fotografia, mas colorida.

O espaço destruído nos ataques de 8 de janeiro até agora não tinha sido reinaugurado, mais de um ano depois. A galeria fica localizada no térreo do Palácio do Planalto e está cercada de tapumes até hoje.

