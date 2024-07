Janja volta a Brasília após viagem a Paris; saiba como foi a ida da primeira-dama às Olimpíadas

A- A+

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, retornou ao Brasil após quatro dias em Paris, capital da França, onde representou o governo brasileiro na abertura dos Jogos Olímpicos. A socióloga desembarcou na Cidade Luz na última quinta-feira, 25, com uma comitiva de sete assessores.

Além dos compromissos relacionados aos esportes e da presença em competições com atletas brasileiros, a primeira-dama também participou de agendas com ministros brasileiros, prefeitos de cidades de diversos países, bancos e financiadores.

Janja foi escalada para representar o País após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisar que não poderia comparecer à edição deste ano.

Esta foi a primeira vez na história das Olimpíadas que o governo brasileiro foi representado por uma primeira-dama. Janja conseguiu a credencial de representante do governo brasileiro fora do prazo estipulado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para o envio dos nomes dos chefes de Estado.

Reunião sobre finanças urbanas para ODS

Em sua primeira agenda em Paris, Janja participou da reunião da Comissão Global para Finanças Urbanas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a convite da prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo.

No encontro, a primeira-dama discursou sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada por Lula um dia antes, em encontro do G20, no Rio. Estiveram presentes no evento prefeitos, bancos e financiadores do tema.

Havia expectativa de que ela participasse da Conferência de Prefeitos da Rede C-40, que reúne prefeitos de cidades espalhadas pelo mundo que se unem para combater a crise climática. A participação da primeira-dama, no entanto, foi por meio de uma mensagem em vídeo, em que ela comentou sobre a erradicação da fome e da pobreza.

Jantar oficial

Na noite de quinta, Janja participou de um jantar no Museu do Louvre com o presidente do COI, Thomas Bach. O evento foi oferecido pelo Comitê e pelo governo francês para as comitivas e delegações dos países participantes.

Recepção de Macron e Brigitte

Na sexta-feira, 26, Janja participou da recepção oficial do presidente da França, Emmanuel Macron, e da primeira-dama do país, Brigitte Macron. Em publicação no X (antigo Twitter), a primeira-dama brasileira citou Brigitte como "querida amiga". "Me sinto muito honrada por representar o meu marido, presidente Lula, na Cerimônia de abertura das Olimpíadas", disse.

Abertura dos Jogos

De uma arquibancada de frente para o rio Sena, a primeira-dama assistiu à passagem do barco com a delegação brasileira. Em vídeo postado também no X, Janja é uma das poucas pessoas sem capa de chuva. Grande parte da cerimônia ocorreu debaixo de chuva.

Reunião com a prefeita Anne Hidalgo

Janja começou as atividades no sábado, 27, em uma reunião com a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, para falar sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que apresentou dias antes no primeiro evento que participou.

"Falamos também sobre democracia, o papel importante e necessário das mulheres nos espaços de decisão e poder, e sobre como a desinformação e as fake news são desafios globais que exigem soluções que envolvem todas e todos", escreveu em seu perfil no X, em publicação com fotos do encontro.

No mesmo dia, Janja esteve na Vila Olímpica com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley, e do ministro do Esporte, André Fufuca. A primeira-dama prendeu um cadeado numa grade, como na tradição francesa sobre o rio Sena, com a mensagem "muitas e muitas medalhas, Brasil". Nas instalações, Janja posou para fotos com atletas das seleções femininas de handebol e futebol.

Acompanhada de Fufuca, do ministro Turismo, Celso Sabino, do embaixador brasileiro na França, Ricardo Neiva Tavares, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ela também esteve na Casa Brasil em Paris, espaço do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no evento.

A primeira-dama falou outra vez sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, quando nomeou Raí, ex-jogador de futebol e tetra-campeão com a seleção brasileira, como "embaixador internacional" da Aliança.

Jogos das brasileiras

No domingo, 28, Janja assistiu ao jogo da seleção brasileira feminina de futebol acompanhada do ministro do Esporte e do embaixador do Brasil na França.

A vitória foi das japonesas, por 2 a 1. "Independente do resultado, me sinto feliz por ter visto de perto o jogo de número 200 da nossa Marta com a camisa da seleção", escreveu a primeira-dama no X.

No mesmo dia, ela acompanhou o jogo da dupla brasileira de vôlei de praia Carol Solberg e Bárbara Seixas. Elas venceram a dupla japonesa por 2 sets a 0.

Como mostrou o Estadão, foram pelo menos 7,7 quilômetros de andança da primeira-dama pela capital francesa, ao lado de uma comitiva de sete assessores com diárias que variaram de R$ 6,5 mil a R$ 23,6 mil.

Na volta ao Brasil, Janja postou uma foto em frente a Torre Eiffel, símbolo da capital francesa, em que segura bandeira do Brasil e afirmou que "com medalha ou sem medalha todos já são vitoriosos", em referência aos atletas brasileiros.

Veja também

Minas Gerais Belo Horizonte: Presidente da Câmara confirmado, prefeito com União Brasil e indefinição tucana