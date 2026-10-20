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Janones anuncia alta hospitalar para esta terça-feira (20) após internação por arritmia cardíaca

Boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira, 19, informou que Janones apresentava evolução clínica favorável e poderia receber alta em até 48 horas

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O Deputado Federal André Janones (Avante-MG), anunciou alta hospitalar para esta terça-feira (20) após internação por arritmia cardíacaO Deputado Federal André Janones (Avante-MG), anunciou alta hospitalar para esta terça-feira (20) após internação por arritmia cardíaca - Foto: Câmara dos Deputados/Divulgação

O deputado federal André Janones (Rede-MG) anunciou que receberá alta hospitalar nesta terça-feira, 20, após ser internado por causa de uma arritmia cardíaca. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que deixará o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 13h13.

"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", escreveu Janones. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à "maior vitória de sua vida".

 

O deputado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele estava nos bastidores do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18, entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo, como um dos convidados do candidato à reeleição pelo PT.

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Um boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira, 19, informou que Janones apresentava evolução clínica favorável e poderia receber alta em até 48 horas. O quadro era considerado estável, e o parlamentar estava sob os cuidados da equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar.

Lula também publicou uma mensagem de apoio ao deputado nas redes sociais. O presidente afirmou que já havia conversado por telefone com Janones e enviou um recado durante uma passeata em Porto Alegre.

"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula", escreveu o presidente. "Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército "

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