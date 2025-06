Janones culpa Nikolas e oposição por alta na conta de luz, mas votou pela medida

A- A+

Logo após a votação no Congresso que derrubou vetos presidenciais ao Marco Regulatório da Energia Offshore, o deputado federal André Janones (Avante-MG) gravou um vídeo em tom de denúncia: afirmou que a oposição, especialmente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), teria articulado um aumento nas tarifas de energia elétrica que poderá impactar os brasileiros até 2050.

— Pessoal, confirmado, energia elétrica mais cara para todos os brasileiros. Saindo aqui agora do plenário da Câmara dos Deputados, e agora é oficial: o deputado Nikolas Ferreira, junto com a oposição, conseguiu articular um aumento na conta de energia para todo o povo brasileiro — declarou Janones nas redes sociais.

A fala, no entanto, gerou controvérsia. Ao contrário do que sugeriu em seu vídeo, Janones foi um dos parlamentares que votaram a favor da derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — medida essa que, segundo especialistas, poderá encarecer as tarifas de energia.





Já o deputado Nikolas Ferreira, citado nominalmente por Janones, votou contra a derrubada. O parlamentar bolsonarista, contudo, reconheceu que houve um erro e afirmou, em nota, que seu voto contrário foi registrado por engano, devido a uma “falha material no preenchimento da cédula”.

Questionado sobre seu próprio posicionamento, Janones justificou a decisão alegando que seguiu a orientação da liderança do governo. “Votei pela derrubada para preservar outros vetos importantes para o país. Reforço que a minha atuação parlamentar acompanha as deliberações da liderança de governo, que tragam benefícios para a população brasileira, principalmente os mais vulneráveis”, declarou.

A votação, realizada na última terça-feira (17), rejeitou trechos vetados pelo presidente Lula no novo marco regulatório da geração de energia elétrica em alto-mar. A proposta, defendida por parte do Congresso, prevê incentivos à atividade, mas também críticas quanto ao impacto financeiro para os consumidores.

Segundo estimativas da Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE), a rejeição dos vetos pode elevar o custo da conta de luz de 3,5% até 2050, o que representaria um impacto acumulado de R$ 197 bilhões aos consumidores. A entidade classificou a medida como um retrocesso e afirmou que a decisão do Legislativo impõe prejuízos.

Veja também