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EXÉRCITO DO LULA Janones diz que vai seguir o que presidente determinar "'no Ministério ou na Câmara" Deputado ganhou força após criar o canal de WhatsApp 'Exército do Lula', que se tornou uma das principais ferramentas de mobilização digital da campanha

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou nesta quinta-feira que seguirá a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o seu papel no próximo mandato, seja à frente de um ministério ou na Câmara dos Deputados. Antes de um almoço com o petista, em Brasília, Janones disse que considera mais útil permanecer no Congresso, mas não descartou assumir um cargo no governo caso seja convidado.

— Eu vou seguir o que o presidente determinar. Se ele falar que é no ministério, se ele falar que é na Câmara, se ele falar que é na liderança, eu vou ouvi-lo — afirmou o parlamentar.

Janones ganhou força após sua atuação na mobilização digital da campanha eleitoral e passou a ter o nome ventilado como uma possibilidade para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). Questionado sobre o assunto, afirmou que não recebeu convite e que pretende ouvir Lula.

— Por vontade própria, eu não entendo que um ministério é de onde eu possa ajudar mais o presidente Lula — disse. — Acho que eu posso ajudar muito como deputado. O presidente vai precisar de muita força no Congresso, vai precisar de muita força para aprovar projetos do interesse da população.

O deputado informou que foi convidado por Lula para o almoço em um telefonema na quarta-feira. Segundo ele, os dois pretendem fazer um balanço da campanha e discutir os próximos passos. Um live entre os dois estava prevista para esta quinta-feira, mas deve ser adiada para sexta devido a problemas na voz dos dois.

— A gente vai avaliar agora se faz a live hoje ou se deixa para amanhã, mas que vai ter uma live, vai sim — afirmou.

Responsável pela criação do canal de WhatsApp "Exército do Lula", que ultrapassou 10 milhões de integrantes durante a campanha, Janones pretende manter a ferramenta ativa no próximo mandato. Ele anunciou a meta de alcançar 13 milhões de inscritos até a posse presidencial, em janeiro, e afirmou que o canal poderá ajudar o governo a mobilizar apoio popular diante das dificuldades previstas no Congresso.

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