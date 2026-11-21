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EXÉRCITO DO LULA Janones, estrategista da reeleição de Lula, explora o limite do "eticamente duvidoso" Deputado criou o grupo de WhatsApp "Exército do Lula", que mobilizou a esquerda para buscar a virada de Lula (PT) contra seu rival, Flávio Bolsonaro (PL)

O deputado André Janones, estrategista da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, admite sem rodeios: para derrotar a extrema direita é preciso recorrer a medidas "eticamente duvidosas" no campo digital.

Janones (Rede) criou o grupo de WhatsApp "Exército do Lula", que mobilizou a esquerda para buscar a virada de Lula (PT) contra seu rival, Flávio Bolsonaro (PL).

Diariamente, ele enviava a seus "soldados" conteúdos de apoio a Lula ou críticas a Flávio para serem compartilhados online como "munição visual".

O grupo tinha 60 mil integrantes após o primeiro turno de 4 de outubro, vencido por Flávio Bolsonaro. Três semanas depois, quando Lula venceu o segundo turno, o número havia saltado para quase 11 milhões.

“Eu sei como burlar cada uma daquelas questões e algoritmos (...) e derrotar a extrema direita em qualquer parte do mundo”, afirmou à AFP o deputado de 42 anos. “Calculo que 30% do que foi feito no Brasil pode ser replicado” em outros países, acrescentou.

Recém-chegado de uma viagem internacional com Lula, que incluiu a participação na COP31, na Turquia, Janones, nascido em uma família da classe trabalhadora, conversou com a AFP em seu apartamento em Brasília.

A seguir, trechos da entrevista, editados para maior clareza:



Pergunta: Por que o senhor descreveu suas estratégias como "eticamente duvidosas"?

Resposta: Eu costumo usar a seguinte ilustração. Aquela metáfora do golpe abaixo da linha de cintura. Eles batem abaixo da linha de cintura. E eu não estou reivindicando bater abaixo. Eu estou reivindicando bater na cintura. É no limite.



P: Por exemplo?

R: Na campanha de 2022, o Bolsonaro vai e faz uma coletiva afirmando que o Lula ia nomear uma pessoa que já foi envolvida em corrupção e etc. como ministro. Eu abro uma live no mesmo momento e falo que o Bolsonaro poderia nomear o Collor como ministro. E falo, olha, eu tenho indícios para achar isso. E mostro vídeos, fotos do Collor apoiando o Bolsonaro.

Para alguns é eticamente duvidoso. Porque aí eles falam assim, mas ele não ia nomear, você sabe que não ia. Não, eu não criei um factoide, eu disse que ele poderia, que tinha indícios para aquilo ser uma possibilidade .



P: O senhor vê risco de desinformação?

R: Quando eu falo que eu sei construir narrativas, eles confundem de uma maneira muito apressada como se eu estivesse dizendo que é para construir uma mentira. Não, eu vou dar um exemplo.

Se a gente deixa a extrema direita pautar como foi a COP, eles iam dizer que foi um fracasso, um fiasco absoluto, o cara ia deslocar de um lado para o outro, tinha uns gatos pingados ali, não tinha nem 40 jornalistas atrás dele. É uma versão, é uma narrativa.

Quando o outro te pauta, você tem duas opções, você empata ou perde. Eu me antecipo e digo: o presidente Lula está aqui como um astro pop, ele não consegue nem se locomover, tinha uma enxurrada de repórteres, uma mobilização mundial.



P: Também o acusam de ser violento por dar orientações em linguagem bélica.

R: O Exército do Lula teve uma forma violenta de passar mensagens de paz. E aí por que essa forma? Porque é a forma que o algoritmo entende. É a forma que a Meta programa o algoritmo e as outras big techs também para funcionar. Hoje a gente joga de acordo com as regras deles.



P: O senhor estudou isso em algum livro?

R: Sou autodidata. Tudo sozinho. Eu nunca li um livro sobre o assunto. Eu comprei um livro que todo mundo fala para eu ler. Ele está até na embalagem ainda com o plástico e ainda não li. Nada, nada, nada. Tudo a partir de uma observação. Eu sei disso há mais de dez anos.



P: O senhor sente que sua afinidade com as redes sociais tem relação com sua origem na classe trabalhadora?

R: Um dos principais motivos que faz com que eu tenha essa conexão direta com a população é eu ser um legítimo representante do homem comum do povo. Por exemplo, até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de dizer isso: eu chego em 2019 como deputado federal, eu tomo posse como deputado federal sem saber o que é direita e esquerda.



P: Essa sensibilidade fazia falta ao campo progressista?

R: Onde o campo progressista falhou? No elitismo, na arrogância intelectual, em compreender que a democracia é para quem é intelectualizado, é chamar de gado, é criticar de forma pejorativa.

O que a gente fez aqui no Brasil foi digitalizar o eleitor de esquerda. O eleitor de esquerda que não é o intelectual, não é o PHD, não é o cara que sabe o que é a direita e a esquerda.



P: Em quais países o senhor gostaria de implementar suas estratégias?

R: Não tenho conhecimento profundo do cenário político mundial, mas eu tenho do poderio da extrema direita, porque é meio como receita de bolo, a maneira de eles agirem é muito semelhante em qualquer lugar do mundo.

Eu acho que na grande maioria dos países, principalmente na Europa e na América do Sul, é importante urgentemente o campo progressista se fortalecer, se unir, compreender o universo das redes sociais para poder derrotar a ameaça da extrema direita.

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