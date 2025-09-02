Janones, Gayer e Lindbergh: Conselho de Ética da Câmara analisa processos contra nove deputados
Comissão vai decidir se instaura 14 processos nesta terça-feira
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados analisa nesta terça-feira a instauração de 14 processos disciplinares contra nove deputados federais. As representações apontam supostas quebras de decoro, envolvendo condutas consideradas incompatíveis com o cargo e ações que provocaram repercussão política e midiática.
Os deputados na mira são: André Janones (Avante - MG), Gustavo Gayer (PL- GO), Lindbergh Farias (PT- RJ), Gilvan da Federal (PL- ES), Delegado Éder Mauro (PL- PA), José Medeiros (PL- MT), Sargento Fahur (PSD- PR), Kim Kataguiri (União - SP) e Célia Xakriabá (PSOL- MG).
Caso os processos sejam instaurados, o Conselho de Ética realizará sorteio dos relatores e seguirá os trâmites regulares para cada processo. As sanções podem variar de advertências formais até a perda do mandato, seguindo os trâmites previstos pelo regimento interno da Casa.
Entenda o que cada um responde:
André Janones
É alvo de três processos apresentados pelo PL. Ele é acusado de circular no Congresso com uma camiseta com palavras de baixo calão, solicitar que servidores devolvessem parte de seus salários para beneficiar sua campanha e publicar ofensas contra Gustavo Gayer.
Gustavo Gayer
Responde a uma representação do PT por postagens ofensivas e misóginas contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Nas redes sociais, publicou comentários insinuando que Gleisi, Lindbergh Farias e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (união - AP), formavam um “trisal”.
Lindbergh Farias
Enfrenta duas representações: uma do Novo por divulgar imputações falsas contra o deputado Marcel van Hattem em redes sociais, e outra do PL por ofender Gayer e defender sua cassação.
Gilvan da Federal
É alvo de duas representações do PT , uma por incitar violência contra o presidente Lula durante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, e outra por ataques ofensivos à ministra Gleisi Hoffmann.
Delegado Éder Mauro
É acusado pelo PT de agredir fisicamente um cidadão presente em sessão da Comissão de Direitos Humanos.
Guilherme Boulos
Responde a uma representação do PL por ofender parlamentares durante reunião do Conselho de Ética.
José Medeiros
É acusado pelo PSOL de fazer declarações ofensivas e discriminatórias contra o deputado Ivan Valente.
Sargento Fahur
É alvo de representação do PSOL por comentário que soou como ameaça ao deputado Pastor Henrique Vieira durante sessão da Comissão de Segurança Pública.
Kim Kataguiri
Responde a uma representação do PSOL por declarações racistas e preconceituosas contra Célia Xakriabá durante sessão do Plenário sobre o PL do Licenciamento Ambiental.
Célia Xakriabá
É acusada pelo PL de agredir e avançar com uma caneta contra Kataguiri durante tumulto no Plenário na votação do mesmo projeto.