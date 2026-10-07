Janones mobiliza canal no WhatsApp para alavancar campanha de Lula no 2º turno

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O deputado federal André Janones (Rede-MG) transformou uma comunidade no aplicativo WhatsApp na principal ferramenta de articulação digital da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno. Denominado “Exército de Lula”, o canal registrou um crescimento exponencial ao saltar de 50 mil seguidores para mais de 1 milhão de usuários em um intervalo de apenas dois dias.

O espaço vem sendo utilizado pelo parlamentar para centralizar o envio de áudios, vídeos e direcionamentos de mobilização à militância. Entre as orientações repassadas, Janones estabelece estratégias de engajamento para ampliar o alcance orgânico dos conteúdos, recomendando técnicas de postagem nas redes sociais e estimulando o compartilhamento em grupos de mensagens. Em uma das ações de maior repercussão no canal, o deputado impulsionou um posicionamento do pastor batista Ed René Kivitz crítico à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

A rápida expansão do grupo provocou reação na campanha adversária. Integrantes do Partido Liberal e influenciadores de direita organizaram uma reunião virtual para articular denúncias em massa contra a página, sob a justificativa de combate à desinformação. Diante das investidas para derrubar a comunidade no aplicativo, Janones criou canais auxiliares em outras plataformas como alternativa para assegurar o envio das diretrizes eleitorais.

Focado integralmente na disputa nacional, trajetória que o levou a abrir mão de atos de rua tradicionais na própria campanha à Câmara, o parlamentar afirma que a prioridade do grupo é pautar a narrativa política na reta final do pleito. A disputa do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro está agendada para o dia 25 de outubro.

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