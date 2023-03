Janones presta queixa por ameaça contra deputado que disse não usar chupeta, mas revólver

A- A+

O deputado federal André Janones (Avante-MG) comunicou, via rede social, que prestou queixa por ameaça na Polícia Federal contra o colega de Casa Alberto Fraga (PL-DF). Nesta quarta-feira (29), o bolsonarista relembrou, em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a fala de Janones contra Nikolas Ferreira (PL-MG) na audiência do ministro Flávio Dino e afirmou: "Não uso chupeta, uso revólver, pistola".

“Estou neste momento me dirigindo à sede da Polícia Federal onde lavrarei mais uma ocorrência por ameaça. O Deputado, aparentemente, estava armado com um revólver na cintura quando parte pra cima de mim. Inconcebível o episódio de hoje em uma democracia”, escreveu o aliado do presidente Lula (PT) no Twitter.

A confusão começou, nesta manhã, quando Fraga se referiu ao episódio em que Janones chamou Ferreira de "chupetinha". Fraga, então, chamou o mineiro de covarde e respondeu: "Eu não uso chupeta não, eu uso é revolver, é pistola".

Em seguida, Janones usou o microfone para dizer que estava sendo ameaçado de morte.

— Fui ameaçado de morte. Acabei de ser ameaçado", disse, pedindo a presença de policiais legislativos, que fazem a segurança dentro do Congresso Nacional, e completando que Fraga deveria ter mandato cassado pela ameaça — disse na Câmara antes de se reportar às autoridades.

Nikolas chamado de chupetinha

Em meio a um debate acalorado na sessão da CCJ com o ministro da Justiça na terça-feira, Nikolas Ferreira pediu a palavra e afirmou que Dino estaria tratando os deputados com "deboche" e que ali não teriam "palhaços". Outros parlamentares então começaram a provocá-lo, gritando "chupeta", além de "vai, peruca" e "Nicole", em referência ao ataque transfóbico feito por ele na sessão do Dia das Mulheres na Câmara.

Nikolas então interrompeu sua fala e pediu para presidente da comissão, Rui Falcão, lhe garantir seu tempo. Na sequência Janones gritou "Vai chupetinha", enquanto Falcão tenta falar "Pode continuar". As imagens causam impressão de que o próprio presidente da CCJ havia usado o termo, porém seu microfone estava desligado no momento.

Após ouvir a provocação, Ferreira então questiona: "Espera aí presidente, aí eu não entendi". Nesse momento Falcão liga seu microfone e responde, "Eu disse pode continuar".

