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ELEIÇÕES 2026 "Janones sai hoje do hospital, logo após as 13 horas", diz médica do deputado Deputado foi internado com arritmia cardíaca em SP, veja o sintomas que causaram a hospitalização e os exames realizados

Internado em São Paulo desde a madrugada da última segunda-feira, 19, com sintomas de arritmia cardíaca, o deputado federal André Janones (Rede-MG) terá alta hoje, logo após o almoço.

— Ele sairá da UTI direto para casa, conduta que é comum em quadros como o dele, diz a intensivista e cardiologista Ludhmila Hajjar, responsável pela hospitalização do deputado no Hospital Vila Nova Star.

Janones chegou ao hospital com a pressão medindo 6 X 4, taxas muito baixas para os parâmetros médicos, e batimentos de 130 por minuto, ritmo acima do normal. Para estabilizar o estado de saúde, ele foi submetido a medicamentos e hidratação venosa. Em seguida passou por eletrocardiograma, ecocardiograma e angiotomografia das coronárias, que descartaram comprometimento do coração e de vasos sanguíneos.

A causa da arritmia do deputado foi um pico de estresse.

— Uma combinação de fatores levou ao problema: alimentação ruim, sono ruim e uma descarga forte dos hormônios adrenalina e cortisol. Isso é mais comum do que se imagina e pode acometer pessoas saudáveis também, diz a médica.

Os sintomas que fizeram Janones ir para o hospital começaram logo depois do primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no domingo, 18, com um pouco de dificuldade para respirar. Já em casa, o deputado ficou ofegante e teve dores no peito.

O deputado irá para casa com recomendações médicas de manter uma boa hidratação e evitar picos de estresse.

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