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deputado federal Janones se define como "ator político" e defende movimento pelo "fim da extrema direita no mundo" Em entrevista ao jornal espanhol El País, deputado federal reeleito nega atuação direta em pleitos estrangeiros, como o da Espanha

O deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) afirmou ter recebido convites "do mundo todo" para trabalhar em campanhas presidenciais depois do sucesso do canal de WhatsApp em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A plataforma esteve no centro da mobilização que levou o candidato à reeleição a uma virada inédita contra o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno no Brasil. Descrito pelo El País, como "o general do Exército de Lula", Janones negou que vá se engajar em uma carreira no segmento.

— Recebi convites do mundo todo para trabalhar em campanhas presidenciais. É lisonjeiro, mas não quero uma carreira como consultor. Sou um ator político — ressaltou ao jornal espanhol.

Ante o reconhecimento internacional das estratégias digitais, Janones foi alçado a um dos principais aliados de Lula na transição para o quarto mandato e porta-voz da esquerda nas redes sociais. Viajou à Espanha, à Turquia e às Filipinas ao lado do presidente e pôde acompanhá-lo em encontros bilaterais. Ao El País, o deputado brasileiro declarou apoio mais de uma vez a Pedro Sánchez e ao PSOE no pleito do próximo domingo no país europeu, mas rechaçou assumir a dianteira de qualquer projeto político estrangeiro.

— Quero compartilhar meu conhecimento para contribuir com o crescimento do movimento progressista e, consequentemente, com o fim da extrema-direita no mundo todo — resumiu.

Segundo Janones, durante a viagem à Espanha, partilhou a experiência brasileira com aliados do primeiro-ministro espanhol, deu "recomendações" e conversou com a juventude responsável pelos canais digitais.

— Mas não estou diretamente envolvido na campanha de Sánchez — reiterou ele, antes de justificar o distanciamento estratégico da linha de frente das eleições lá fora. — Estou sob a liderança de Lula. E ele, como o estadista que é, não interfere nas eleições de outros países.

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