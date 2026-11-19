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BRASIL Janones terá que indenizar Carlos Vereza em R$ 30 mil e pedir desculpas após post sobre pedofilia Parlamentar afirmou que apenas exerceu o seu direito constitucional de liberdade de expressão e que vai recorrer da decisão

O deputado federal André Janones (Rede-MG) perdeu o recurso apresentado à Justiça do Rio de Janeiro e terá que indenizar o ator Carlos Vereza em R$ 30 mil, além de publicar um pedido de desculpas nas redes sociais. A decisão mantém uma primeira condenação, de junho.

Segundo o processo, Janones teria publicado, em abril de 2025, uma imagem de Vereza ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais e de tê-lo chamado de "pedófilo" na legenda. No post, o parlamentar exibiu uma imagem de Vereza com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o ator tinha sido afastado de um centro espírita por filmar crianças sem camisas.

"Urgente! Nunca falha. Mais um bolsonarista pedófilo na área", escreveu.





O ator, que tem mais de 60 anos de carreira e já integrou o Partido Comunista Brasileiro, classificou a postagem como uma mentira orquestrada por pessoas que o odeiam devido ao seu posicionamento político em 2018, quando apoiou Bolsonaro na eleição presidencial.

Em sua defesa, o "general" do "Exército do Lula" afirmou que exerceu seu direito de liberdade de expressão e que irá recorrer à decisão.

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