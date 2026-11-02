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ANDRÉ JANONES Janones chega à Argentina para se reunir com Cristina contra reeleição de Milei Parlamentar já se encontrou nesta segunda (2) com o ex-ministro da Economia Sergio Massa

Em visita à Argentina, o deputado federal André Janones (Rede-MG) se reuniu nesta segunda-feira com o ex-ministro da Economia Sergio Massa, derrotado por Javier Milei na última eleição presidencial.



Massa é um dos nomes do peronismo cotado para ser candidato na eleição do ano que vem. Janones deve se encontrari ainda com a ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar.

Também nesta segunda, um perfil batizado de "Ejército del peronismo" publicou um vídeo no qual Janones convoca, em espanhol, os argentinos a entraram no canal de Whatsapp do grupo. O perfil foi criado há ao menos sete dias.

— Olá, aqui é André Janones, general do Exército de Lula. Venho, por meio desta mensagem, convidar todos os argentinos e dizer a vocês: unam-se, pois é possível vencer, é possível alcançar o sucesso. Espero que a vitória do presidente Lula inspire todos os argentinos a dizer: sim, nós podemos derrotar a extrema-direita. Estamos unidos, de mãos dadas, para afirmar que sim: vamos derrotar Milei e a extrema-direita. — diz o parlamentar no vídeo.





O encontro com Massa aconteceu no escritório da Frente Renovadora, partido político do qual o ex-ministro é uma das lideranças.



Também participaram do encontro os publicitários Chico Kerstész e Rafael Marroquim, que fizeram parte da campanha de Lula. O encontrou durou cerca de duas horas, segundo o jornal argentino La Nacion.

“Massa ouviu relatos em primeira mão sobre a experiência do exército de Lula, da qual busca aprender, e contou-lhes como está sendo organizada a Frente Nacional Anti-Milei”, disse uma fonte da Frente Renovadora ao jornal argentino.

Ao sair do encontro, Janones disse a jornalistas que ele "veio falar um pouco sobre o exemplo do presidente Lula, do que a gente conseguiu ajudá-lo. Tentar levar um pouco dessas técnicas".

Ao longo dos últimos dias, a estratégia digital de Janones, que ajudou Lula a virar sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições, virou referência em partidos e movimentos de esquerda pelo mundo.



Desde então, o deputado foi convidado por ao menos duas lideranças de peso, presidente mexicana Claudia Sheinbaum e o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, para visitar os países e colaborar com eles.

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