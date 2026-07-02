A- A+

Bahia "Jaques do Master": senador é recebido na Bahia com vaias e cartazes em referência a escândalo Ex-líder do governo no Senado é investigado por atuação em favor dos interesses do banco no Congresso; estiveram no evento Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e aliados do PT

Vídeos nas redes sociais mostram o senador Jaques Wagner (PT-BA), nesta quinta-feira (2), sendo recebido sob vaias e placas com os dizeres "Jaques do Master" na chegada ao evento Cortejo do Dois de Julho, que celebra a independência da Bahia. As placas fazem referência à investigação da Polícia Federal (PF) que apura a atuação do ex-líder do governo no Senado a favor dos interesses do Banco Master.

Estiveram ao lado de Jaques Wagner no cortejo o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT-BA), o pré-candidato ao Senado Rui Costa (PT-BA) e outros aliados do PT. O evento é um importante palco para a disputa política na Bahia e oportunidade de holofote: já contou com a presença de políticos como Dilma Rousseff (PT-RS), Jair Bolsonaro (PL-RJ) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), que este ano não compareceu.

Jaques Wagner foi alvo de busca e apreensão, no mês passado, na Operação Compliance Zero. A investigação apura se ele atuou a favor do Banco Master no Congresso em troca de "vantagens indevidas".

A operação ocorreu por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A PF suspeita da atuação de Wagner a favor de projetos de interesse do banqueiro Daniel Vorcaro, como a "emenda Master", em troca de benefícios como um apartamento de luxo de R$ 2,4 milhões em Salvador e repasses a uma empresa de sua nora. O inquérito também identificou o pagamento de ingressos para um show no exterior.

Por que o 2 de Julho é o Dia da Independência da Bahia?

O 2 de julho é celebrado como o Dia da Independência da Bahia porque foi nessa data, em 1823, que as tropas portuguesas deixaram definitivamente Salvador, consolidando a independência do Brasil na prática.

Embora a independência do país tenha sido proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, o controle português sobre parte do território brasileiro continuou por vários meses. A Bahia era o principal foco de resistência da Coroa portuguesa.

Após o 7 de setembro, ocorreram intensos combates entre brasileiros favoráveis à independência e tropas portuguesas. A guerra envolveu militares, voluntários e grande participação popular, incluindo mulheres, negros, indígenas e moradores do Recôncavo Baiano.

No dia 2 de julho de 1823, os portugueses abandonaram Salvador, e as forças brasileiras entraram na cidade. Por isso, muitos historiadores consideram que a independência do Brasil só se tornou efetiva naquele momento, ao menos na Bahia.

A data simboliza a vitória militar que garantiu a separação definitiva de Portugal naquele importante centro político e econômico.

O 2 de Julho é uma das datas cívicas mais importantes do estado. Todos os anos há um grande desfile em Salvador, com os tradicionais carros do Caboclo e da Cabocla, símbolos da participação do povo na luta pela independência. As celebrações costumam reunir autoridades e milhares de pessoas.

Veja também