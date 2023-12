A- A+

DECLARAÇÃO Jaques nega veto a Lewandowski na Justiça e diz que ''padrinho demais'' atrapalha Para líder do governo, Lewandowski não teria interesse para assumir pasta por ter assumido ''outros caminhos'' após saída do STF

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negou ter indicado Wellington Cesar Lima e Silva ao Ministério da Justiça e ter barrado pessoas para assumir a função, como o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.

— Estou longe de interditar até porque ele tem respeitabilidade inclusive do presidente. Depois que Lewandowski saiu [do STF], tinha tomado outros caminhos, com consultoria. Então, disse, que eu acho que ele não se interessa por isso, mas não é que eu interditei. Aliás, eu estive com ele hoje. Falei: ‘ministro, eu espero que o senhor não tenha se ofendido, porque disseram que eu interditei o senhor’. Eu não interditei nada—afirmou Jaques nesta segunda-feira, 18.

Como o Globo mostrou, ministros do Palácio do Planalto avaliam que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski segue cotado para assumir o ministério e afirmam que a fala do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que rifou o nome do ex-membro da Corte, é torcida para emplacar seu aliado, o secretário de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil, Wellington Cesar Lima e Silva. Jaques nega que tenha indicado Wellington.

— Eu indiquei o nome do Wellington com a Dilma, na época. Mas eu não indiquei nem o Wellignton nem ninguém, porque eu já disse. É um eleitor e uma vaga. É ele que vai escolher—disse.

Questionado se Lula pode indicar uma mulher para o posto, Jaques disse que não basta a questão de gênero.

— Sempre é bem-vinda a ocupação de postos importantes por mulheres. Não estou dizendo que será. Porque é assim, não basta só a questão de gênero, tem que combinar a questão de gênero... Não estou dizendo que não tenha... Seguramente você encontrará mulheres capacitadas para isso, mas eu não acho que para ele isso seja decisivo nesse momento—disse.

Segurança Pública

O senador disse não ter conversado com Lula sobre a indicação do nome, mas que o presidente lhe afirmou que não haverá uma divisão no Ministério da Justiça, com a criação do Ministério da Segurança Pública.

A criação do Ministério da Segurança Pública era uma promessa de campanha do petista e foi proposta na transição de governo. Convencido por Dino, porém, Lula desistiu da ideia no começo do ano.

No fim de outubro, durante a sua live semanal, o presidente disse que estava pensando em criar a pasta, que seria a 39ª de seu governo. Setores do PT defendem a criação de uma estrutura exclusiva para a Segurança Pública.

Questionado por que Lula teria desistido da ideia, Jaques disse não saber o motivo.

