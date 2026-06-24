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Política Jaques Wagner anuncia saída da liderança do governo no Senado O senador informou que a decisão ocorreu após reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada

Em suas redes sociais, o senador Jaques Wagner (PT-BA) anunciou nesta quarta-feira (24) que não é mais o líder do governo no Senado. A saída de Wagner é o desfecho de uma história que começou no último dia 18, após ele ser um dos nomes investigados na 9ª fase da Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras e que tem o Banco Master no centro do caso.

O senador informou que a decisão ocorreu após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema no Palácio da Alvorada. "Decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula", diz parte do texto.

De acordo com a investigação da Polícia Federal, Jaques Wagner tem relação próxima com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro e dono do Banco Pleno, instituição que também foi alvo do Banco Central (BC).

Existe a suspeita de que o senador baiano tenha recebido pagamentos e diversos benefícios em troca de apoio no Congresso que auxiliariam o Banco Master. Além disso, a compra de um apartamento de luxo em Salvador e repasses de R$ 3,5 milhões em nome de parentes do parlamentar estão sendo investigados.

Reações

Imediatamente após a saída de Jaques Wagner da liderança do governo no Senado, a bancada do PT no Senado divulgou uma nota, onde reafirma a confiança nele. O texto afirma "ter convicção de que o senador Jaques Wagner prestará todos os esclarecimentos necessários e demonstrará, ao longo das apurações, a correção de sua conduta diante dos fatos investigados".

A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que um dos nomes cotados para assumir a liderança do Senado é o da senadora pernambucana Teresa Leitão. A assessoria de imprensa informou que "até este momento, tratam-se apenas de especulações".

Confira a nota completa da bancada do PT no Senado

A Bancada do PT no Senado manifesta sua plena confiança na trajetória pública do senador Jaques Wagner, cuja vida política é marcada pelo compromisso com o estado da Bahia e com o Brasil.

Além disso, reafirma apoio às investigações em curso envolvendo o Banco Master e, ao mesmo tempo, defende o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A sociedade brasileira tem o direito de conhecer a verdade: irregularidades ou crimes devem ser rigorosamente apurados, com a devida responsabilização de quem tenha cometido ilícitos.

Salienta ainda ter convicção de que o senador Jaques Wagner prestará todos os esclarecimentos necessários e demonstrará, ao longo das apurações, a correção de sua conduta diante dos fatos investigados.

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