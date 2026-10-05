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escala 6x1 Jaques Wagner diz não saber se 6x1 será votada: depende do presidente Davi Alcolumbre Alcolumbre havia pautado para esta semana três sessões no plenário para discutir a proposta. A PEC iria ser discutida a partir desta terça-feira (6)

O senador e ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) disse não saber se a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 será votada nesta semana. Ao chegar em uma reunião de campanha convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner respondeu ao ser questionado sobre a deliberação da proposta: "Não sei. Depende do presidente Davi (Alcolumbre)", em referência ao presidente do Senado, do União Brasil do Amapá.

Alcolumbre havia pautado para esta semana três sessões no plenário para discutir a proposta. A PEC iria ser discutida a partir desta terça-feira (6).

Porém, agora há duvidas se Alcolumbre irá realmente votar a proposta, tendo em vista que o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com quase 2,3 milhões de votos à frente de Lula, além do PL ter feito uma votação histórica e conquistando 13 novas cadeiras, chegando a 28 das 81 do Senado, mais de um terço.

O fim da escala 6x1 é tratado como objetivo prioritário para a difícil tarefa de Lula em virar o resultado do pleito presidencial em primeiro turno. Desde a redemocratização, nunca um segundo colocado conseguiu reverter a diferença e conquistar o Palácio do Planalto.

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