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Eleições 2026 Jaques Wagner: Eleição de Lula em 2026 é fundamental para mundo em guerra Senador do PT-BA ainda fez críticas à Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República

O senador Jaques Wagner (PT-BA) disse neste sábado, 1º, que a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é importante apenas para o País, mas para o mundo em guerra. Ele discursou em convenção estadual do PT na Bahia.

"A eleição do presidente Lula neste ano não é importante apenas para o Brasil. A eleição do presidente Lula é fundamental para o planeta, para o mundo, porque o mundo está em guerra e esse homem é o pregador da paz, é o defensor da justiça social, é o defensor do meio ambiente, é o defensor do direito das mulheres", elogiou. "A eleição do presidente Lula significa a garantia da democracia e da soberania nacional."

Com a presença de Lula, a convenção do PT confirma a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e a chapa majoritária governista na Bahia, com Wagner candidato à reeleição e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa ao Senado.

O senador ainda fez críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República. Wagner afirmou que o principal adversário do presidente Lula não colocou "um prego" na Bahia e teve a "petulância" de ir para o exterior para falar mal do Brasil. "Esse rapaz devia ficar debaixo da cama, porque para mim ele é um traidor da pátria", continuou.

O senador ainda fez críticas às empresas de cartões, dizendo que os estrangeiros são contra o PIX, o sistema instantâneo de pagamentos brasileiro. "Os gringos e as empresas de cartões estão realmente aborrecidos, porque hoje você paga qualquer coisa ou recebe qualquer coisa através do PIX, sem pagar um centavo, sem ter que ter um cartão de crédito no bolso. Nós somos 15 milhões de habitantes. Somos a oitava ou nona economia do mundo. Isso deu um tombo nos cartões dos caras. Eles querem nos punir porque o Brasil teve a genialidade de criar o PIX", criticou.

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