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Eleições 2026 Jaques Wagner: não adianta só eleger Lula presidente, ele precisa de Câmara que o apoie "A Bahia precisa entregar a maioria na Câmara dos Deputados para o presidente", afirmou o senador do PT-BA

O senador Jaques Wagner (PT-BA) defendeu neste sábado, 1º, a eleição de um Congresso Nacional que apoie o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em discurso na convenção do partido na Bahia, Wagner citou duas proposições apoiadas pelo governo em tramitação no Legislativo federal - o fim da escala de trabalho 6x1 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança. Segundo ele, esta última vai permitir a composição do Ministério da Segurança Pública, uma das demandas a que Lula pretende atender em um eventual novo mandato.

"Não adianta só eleger o Lula. O Lula precisa ter uma Câmara que o apoie. Nós temos oito partidos na nossa coligação. Oito partidos. Escolha uma candidata ou um candidato", disse o senador. "A Bahia precisa entregar a maioria na Câmara dos Deputados para o presidente. A Bahia precisa que a gente entregue dois senadores para facilitar a vida do presidente no Senado. Lá temos o senador Otto Alencar do PSD. E é preciso eleger Rui Costa e - eu tenho que falar de mim - me reeleger para que esse trio, eu, Rui e Otto, possamos ajudar o presidente Lula."

Com a presença de Lula, a convenção do PT confirma a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e a chapa majoritária governista na Bahia, com Wagner candidato à reeleição e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa ao Senado.

Ex-governador do Estado por dois mandatos (de 2007 a 2014), Jaques Wagner elogiou o atual governador por entregas que ele e outro ex-governador petista, Rui Costa, não fizeram. "Nem eu nem Rui temos inveja de Jerônimo. Eu e Rui levamos oito anos para visitar todos os municípios 417 da Bahia. Esse jovem, com a energia dele, já visitou 400 municípios em três anos e meio. Fez entregas que eu não consegui fazer, que Rui não conseguiu fazer. Porque o time é assim, o time vai se consolidando. Eu abri a porta, Rui consolidou", elogiou.

"Em 2006, quando ninguém acreditava que era possível derrotar o grupo poderoso que estava aqui, nós ganhamos a eleição. Já estamos hoje no nosso quinto mandato. E eu tenho certeza de que nós iremos para o sexto mandato com a reeleição de Jerônimo", prosseguiu.

O senador também afirmou que o "carinho" dos baianos pelo presidente Lula se deve ao fato de o mandatário ter "mudado a vida do Nordeste e mudado a vida dos baianos". "Tenho certeza de que os baianos e as baianas querem ter um governo na Bahia semelhante ao que o senhor fez no Brasil", disse.

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