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CASO MASTER

Presidente do PT diz que Jaques Wagner, alvo da Polícia Federal, é 'motivo de orgulho'

Declaração reafirma o apoio público de integrantes do partido a Wagner após a ação da PF

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Senador Jaques Wagner foi alvo de buscas em 18 de junho em uma fase da Operação Compliance ZeroSenador Jaques Wagner foi alvo de buscas em 18 de junho em uma fase da Operação Compliance Zero - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou nesta quarta-feira que o senador Jaques Wagner (PT-BA) é um "motivo de orgulho para todos nós no Brasil" e que a história do ex-líder do governo no Senado é de "dignidade e honestidade". Wagner foi alvo de buscas em 18 de junho em uma fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que apura se o senador atuou a favor dos interesses do Banco Master, de Daniel Vorcaro, no Congresso, em troca de "vantagens indevidas".

"Tem um homem na Bahia que é motivo de orgulho para todos nós no Brasil inteiro, e esse homem é Jaques Wagner. Ele tem história e a história dele é de dignidade e honestidade", afirmou Edinho durante o lançamento nacional dos Comitês Populares de Luta, em Salvador (BA).
 

A declaração reafirma o apoio público de integrantes do partido a Wagner após a ação da PF. À época, Edinho saiu em defesa do senador afirmando que ele seria "depositário" de toda confiança e o PT da Bahia também reafirmou "total e plena confiança". Ao atingir o então líder do governo no Senado, a ação da PF empurrou o PT e o Palácio do Planalto para dentro do escândalo envolvendo as fraudes de Daniel Vorcaro.

'Questão institucional do governo Lula'
Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, para 43% dos entrevistados, o caso de Jaques Wagner com o Master é uma "questão institucional do governo Lula", enquanto 35% consideram ser "uma questão pessoal" do senador. Nesta pergunta, 22% não souberam ou não responderam.

A sondagem expõe também que seis em cada dez brasileiros (61%) acredita que Wagner agiu de forma errada no caso Master. Apenas 11% afirmaram à Quaest que "não houve nada de errado" no caso, e 28 não souberam ou não responderam. O levantamento aponta ainda que 62% do eleitorado vê impactos negativas da investigação contra Jaques Wagner para a campanha de Lula à reeleição — 37% apontam que o caso impacta "muito negativamente", enquanto 25% citam impacto negativo, "mas só um pouco". Outros 22% afirmam que a apuração da PF "não impacta negativamente".

Na segmentação da pergunta por posicionamento político, a maioria dos lulistas (54%) distancia a apuração do governo e aponta ser uma questão pessoal de Jaques Wagner, e seis em cada dez direitistas (62%) e bolsonaristas (62%) apontam o elo institucional no caso.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026. O Genial/Quaest fez entrevistas com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, de 10 a 13 de julho, pelo país. A margem de erro para a amostra geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%.

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