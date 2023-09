A- A+

POLÍTICA Jarbas anuncia aposentadoria da política; relembre momentos marcantes da carreira do ex-senador Aos 81 anos, político dedicou mais de meio século à vida pública e, antes de ocupar uma cadeira no senado, foi deputado estadual, prefeito e governador

O senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) decidiu se aposentar da vida parlamentar. Após se licenciar do cargo, em dezembro do ano passado, para realizar tratamento de saúde, o parlamentar resolveu formalizar, ontem, a saída dele em definitivo da Casa Alta. No lugar de Jarbas, Fernando Dueire (MDB), primeiro suplente dele que já vinha no exercício do mandato desde o ano passado, assume formalmente a representação de Pernambuco no Senado Federal. Em nota, Jarbas, além de anunciar os motivos da aposentadoria, fez um breve retrospecto dos 50 anos de carreira política.

“Na minha vida pública, sinto-me grato por ter trilhado o caminho ao lado do povo de Pernambuco. Pude contar com a confiança do meu Estado em diferentes momentos e, em todos eles, procurei retribuir a confiança defendendo projetos que tivessem real impacto na vida das pessoas”, disse Jarbas, em nota.

Ele também fez questão de registrar a satisfação de ter contado com uma equipe técnica e política competente. “Juntos, soubemos priorizar a participação popular, modernizar as estruturas de atuação municipal e estadual, fazer relevantes obras de infraestrutura, investir na cultura, na educação, na saúde e na criação de importantes programas e iniciativas que impulsionaram a economia do Estado”, lembrou.

Jarbas ressaltou que, ao longo da carreira política, mesmo com erros e acertos, agiu fazendo o que considerava ser o melhor para o povo. “Chegar aos 81 anos, tendo 50 deles na vida pública, poder andar nas ruas e contar com o olhar respeitoso do cidadão e dos pares é, para mim, motivo de altivez e de que fiz o meu melhor”, registrou.

Ainda de acordo com a nota do ex-senador, ele deixa o congresso com orgulho e consciência cívica e que, daqui para frente, sua contribuição ao Brasil dar-se-á de outra forma. Também agradeceu à família e ao suplente dele. “A Fernando Dueire, suplente que escolhi pessoalmente e que passa a ocupar em definitivo a honrosa tarefa de representar Pernambuco no Senado Federal, meus sinceros votos de muito sucesso”, completou.

O ex-senador finaliza a nota ressaltando que qualquer palavra de agradecimento que tente usar não estaria à altura da gratidão por representar e defender Pernambuco nos últimos 50 anos.

Trajetória

Jarbas Vasconcelos resolveu abraçar a carreira política ainda na adolescência. Em 1966, enquanto cursava direito na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), ingressou no antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) como cofundador. Pela legenda, foi eleito deputado estadual (1971-1975) e depois deputado federal mais votado do Estado para a legislatura de 1975 a 1979 e foi reeleito (1983-1985).

Com a redemocratização no País, no primeiro pleito direto pós-ditadura, Jarbas foi eleito prefeito do Recife, cargo que ocupou por dois mandatos (1986-1988 e 1993-1996). No período, foi reconhecido nacionalmente por seus programas de gestão participativa.

Jarbas Vasconcelos também foi governador de Pernambuco dois duas vezes (1999-2006), período que enfrentou o desafio de atualizar a infraestrutura do Estado, tirando do papel obras estruturadoras para o desenvolvimento da Região Metropolitana, Agreste e Sertão.

Nessa época, Jarbas ficou conhecido como o governador que não se atrasava para os eventos, pois, como chefe do Executivo, fazia questão de dar início às cerimônias exatamente no horário marcado e, geralmente, apresentava discursos breves nestas solenidades.

Como governador, foi responsável, entre outras iniciativas, pela privatização da Companhia de Eletricidade de Pernambuco (Celpe) e pela duplicação da BR-232. Foi na gestão de Jarbas também que nasceram a Fenearte, que se transformou numa política de valorização do artesanato pernambucano e hoje é maior feira de artesanato da América Latina, e o Porto Digital, Arranjo Produtivo Local (APL) de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com foco no desenvolvimento de softwares.

De volta ao Congresso Nacional, ocupou pela primeira vez o cargo de senador entre os anos de 2007 a 2015, sendo eleito na sequência novamente deputado federal (2015-2019). Em nova eleição majoritária, voltou ao Senado, mandato que iniciou em 2019.

Biografia extensa

O comunicado da aposentadoria foi feito menos de uma semana depois do lançamento da primeira parte do livro Jarbas Vasconcelos – Uma Biografia, dividido em dois volumes, totalizando 904 páginas, do jornalista Ennio Benning, realizada na última quinta-feira (31), com a presença do biografado, que fez questão de receber e conversar com os convidados.

O primeiro livro narra a história de Jarbas desde seu nascimento, em 1942, até 1978, quando disputou o Senado pela primeira vez. O segundo volume conta a trajetória de Jarbas entre 1979 e 1986, período em que ele assumiu a prefeitura do Recife. A segunda parte da biografia, que também será publicada em dois volumes, ainda não tem data de lançamento.

