ELEIÇÃO ESTADUAL Jarbas Filho afirma que será oposição dentro do MDB Deputado perdeu eleição para Raul Henry e diz sentir-se confortável na legenda fundada pelo pai

Depois de perder a eleição para a presidência do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Pernambuco, o deputado estadual Jarbas Filho, anunciou na tarde deste sábado que permanecerá na legenda e será oposição.

"Não era o resultado que a gente esperava, mas toda disputa tem um vencedor e um vencido. E hoje nós fomos vencidos, é a democracia. E agora é esperar pra gente ver o que é que vai fazer da vida, mas já adianto que não tenho pretensão nenhuma de sair do meu partido. Eu vou continuar dentro do MDB, nem que seja pra fazer oposição", declarou, ainda na Câmara do Recife, onde a eleição aconteceu, das 9h às 13h.

Jarbas Filho obteve 49 votos contra 65 votos do presidente reeleito, Raul Henry. "Eu vou ficar à vontade na legenda que meu pai fundou, que eu nasci dentro dela, então me sinto à vontade dentro do MDB", assegurou, visivelmente abatido após a contagem dos votos.

O deputado lamentou que Henry tenha deixado claro que o partido vai marchar com o prefeito João Campos (PSB), em 2026. "Se você perguntar se ele consultou os prefeitos, as lideranças do partido, as bases, você vai ouvir a resposta que ninguém foi consultado", registrou.

"A gente está em 2025, ele está adiantando um pleito. E aí volta tudo que eu vim falando, combatendo, e vou continuar combatendo, mesmo que internamente. Vamos ver os próximos passos da gente", sustentou.

Sem querer afirmar se estará disposto a dialogar com a executiva do partido, como Henry propôs após o resultado do pleito, o deputado foi cauteloso. "Quem perde espera. Hoje eu vou esperar para responder essa pergunta", comentou.

