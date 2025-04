Jarbas Filho reage a Raul Henry e acusa ex-deputado de se aproveitar da imagem de Jarbas Vasconcelos

A- A+

O deputado estadual Jarbas Vasconcelos Filho (MDB), líder da legenda na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), divulgou nota pública nesta quinta-feira (4) em resposta ao atual presidente do MDB de Pernambuco e secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife, Raul Henry. No texto, Jarbas Filho acusa o ex-deputado federal de deslealdade e de se aproveitar da trajetória do ex-governador Jarbas Vasconcelos.

“Quem usurpa e se aproveita do meu pai é Raul Henry, e não é de hoje”, afirmou o deputado. Segundo ele, Henry permaneceu na presidência do partido mesmo após perder a eleição para deputado federal em 2022, como resultado de um gesto respeitoso entre companheiros.

“No entanto, sua nota à imprensa publicada hoje, revela profunda ingratidão ao ex-governador Jarbas Vasconcelos, que sempre teve gestos de acolhimento e assistência ao ex-deputado, e também não o autoriza a agredir descaradamente pessoas portadoras de sólidos conceitos, e que sempre receberam forte confiança de meu pai.”

Jarbas Filho também criticou a postura de Raul Henry em relação ao governo estadual e na política municipal do Recife.

“Henry foi um dos primeiros a emplacar indicados seus em cargos de direção superior no governo Raquel Lyra, aliás com relação ao MDB, o único, para logo depois trocá-los por posições de melhor vantagem pessoal na prefeitura do Recife. Esse é o retrato de sua história, um usurpador que sempre trabalhou para se promover às custas de Jarbas.”

O deputado estadual contestou a legitimidade de Raul Henry para se posicionar em nome do partido sobre as eleições de 2026.

“O ex-deputado não está autorizado a falar em 2026. Existem parlamentares com mandato que no tempo oportuno e adequado deverão tratar desse assunto ao lado de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças partidárias filiadas ao MDB”.

Jarbas Filho encerrou a nota com críticas diretas à postura de Henry: “É triste vê-lo desesperado e de máscara caída, desnudada pela ingratidão já precificada por muitos”.



Confira a nota na íntegra:



Quem usurpa e se aproveita do meu pai é Raul Henry, e não é de hoje

É no mínimo estranho o comportamento do ex-deputado Raul Henry. Ele permaneceu na presidência do partido por uma homenagem respeitosa que deve existir entre companheiros, isso depois de perder as eleições para deputado federal. No entanto, sua nota à imprensa publicada hoje, revela profunda ingratidão ao ex-governador Jarbas Vasconcelos, que sempre teve gestos de acolhimento e assistência ao ex-deputado, e também não o autoriza a agredir descaradamente pessoas portadoras de sólidos conceitos, e que sempre receberam forte confiança de meu pai.

Henry foi um dos primeiros a emplacar indicados seus em cargos de direção superior no governo Raquel Lyra, aliás com relação ao MDB, o único, para logo depois trocá-los por posições de melhor vantagem pessoal na prefeitura do Recife. Esse é o retrato de sua história, um usurpador que sempre trabalhou para se promover as custas de Jarbas.

O ex-deputado não está autorizado a falar em 2026. Existem parlamentares com mandato que no tempo oportuno e adequado deverão tratar desse assunto ao lado de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças partidárias filiadas ao MDB. É triste vê-lo desesperado e de máscara caída, desnudada pela ingratidão já precificada por muitos.

Jarbas Vasconcelos Filho

Deputado Estadual e Líder do MDB na Assembleia Legislativa

