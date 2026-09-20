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jato Jatinho de Vorcaro: conheça o Legacy 650, aeronave em que Moraes e esposa viajaram para o Rio Jato tem 26 metros de comprimento, capacidade para até 13 passageiros e alcance de cerca de 7,2 mil quilômetros; modelo foi desenvolvido pela Embraer para voos de longa distância

O avião de Daniel Vorcaro em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua esposa, Viviane Barci, foram filmados ao desembarcar no Rio é um Legacy 650, jato executivo fabricado pela Embraer. O registro foi revelado pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim neste domingo (20).

A aeronave, de prefixo PP-NLR e número de série 14501149, foi produzida em 2012 e tem capacidade para transportar até 13 passageiros.

Com 26,3 metros de comprimento e 21,2 metros de envergadura, o Legacy 650 é um jato executivo de grande porte. Segundo a Embraer, o modelo tem alcance máximo de cerca de 3.900 milhas náuticas, o equivalente a aproximadamente 7.220 quilômetros, considerando quatro passageiros e as reservas previstas no padrão da National Business Aviation Association (NBAA).

Vídeo divulgado pelo jornal O Globo mostra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, a advogada Viviane Barci, desembarcando de jato que pertencia a Daniel Vorcaro | Imagem: Instagram @jornaloglobo/Reprodução

De acordo com a fabricante, a aeronave pode voar a até 41 mil pés de altitude e atingir velocidade máxima de cruzeiro equivalente a cerca de 850 km/h. O avião é equipado com dois motores Rolls-Royce AE 3007A2, cada um com 9.020 libras-força de empuxo.

O peso máximo de decolagem é de 24,3 toneladas, e a distância de decolagem, nas condições de referência utilizadas pela fabricante, é de 1.750 metros.

A cabine tem cerca de 15,2 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 1,82 metro de altura. A Embraer informa volume interno de aproximadamente 46,7 metros cúbicos e espaço para até 8,1 metros cúbicos de bagagem. A configuração comercial é de 13 a 14 assentos, embora a quantidade possa variar de acordo com o projeto interno.

O Legacy 650 pertence à família de jatos executivos Legacy, desenvolvida a partir da plataforma do ERJ-135. A versão 650 foi lançada como uma opção de maior autonomia dentro da linha.

Jato Legacy 650 | Imagem: Embraer/Divulgação

A PP-NLR tem número de série 14501149 e foi fabricada em 2012. O alcance divulgado pela fabricante permite ao modelo realizar, dependendo das condições de voo e da configuração utilizada, deslocamentos internacionais sem necessidade de escala.

A distância efetivamente percorrida, porém, pode variar conforme fatores como quantidade de passageiros, peso transportado, condições meteorológicas, reservas de combustível e características dos aeroportos.

Moraes negou viagem

A divulgação do vídeo ocorre meses depois de Moraes afirmar, em nota divulgada por seu gabinete, que “jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro”.

Procurado novamente após a publicação do registro, o ministro manteve a versão. O escritório de Viviane Barci de Moraes, por sua vez, afirmou que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas e que, nos voos realizados, Vorcaro não estava presente.

Segundo informações publicadas por Lauro Jardim, a viagem ocorreu três meses depois de um contrato de R$ 50 milhões que, segundo investigações da Polícia Federal, teria sido firmado entre uma empresa de Vorcaro e o escritório de Viviane.

Parte do valor seria paga com cotas de um jatinho e de um helicóptero. Moraes e a defesa do escritório afirmam que esse segundo contrato não existiu ou não foi assinado. A investigação da PF apontou que a negociação das aeronaves fazia parte de uma proposta de contrato, enquanto o escritório nega a existência do acordo.

Mensagens no celular de Vorcaro

Além do vídeo, mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro também entraram no debate sobre o uso das aeronaves. Em uma conversa de julho de 2025, o então banqueiro perguntou a Marcos Matta, empresário responsável pela gestão do uso do jatinho e do helicóptero, se Moraes e Viviane estavam utilizando as aeronaves.

Segundo a coluna, Matta respondeu que o casal já havia usado aviões e helicópteros e que deixaria o uso liberado. Em seguida, Vorcaro pediu que ele mantivesse contato com os dois para que pudessem continuar utilizando as aeronaves.

As mensagens fazem parte do material apreendido pela PF na investigação sobre o Banco Master.

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