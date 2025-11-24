A- A+

SAÍDA Jean Paul Prates oficializa saída do PT por redução de espaço e irá para legenda progressista O ex-senador ainda não revelou seu novo partido

O ex-senador da República e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, oficializou na manhã desta segunda-feira, 24, sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT), sigla à qual esteve filiado desde 2013. A decisão foi protocolada em carta entregue ao presidente nacional do partido, Edinho Silva, em Brasília.

"Sou grato pelas maiores honrarias da minha vida pública, representar o Rio Grande do Norte no Senado Federal e presidir a Petrobras, ambas confiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela governadora (do Rio Grande do Norte) Fátima Bezerra", afirmou em nota, onde admitiu que a saída do PT é motivada por uma redução progressiva de espaço político. "Não levo mágoas, levo gratidão e consciência tranquila", disse o ex-senador.

Alçado à presidência da Petrobras no início do governo Lula em 2023, Prates foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2024, após conflitos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Na carta, ele informou que continuará no campo progressista, integrando "uma legenda com tradição equivalente de luta por justiça social, dignidade e soberania nacional", mas não revelou o novo partido.

Entre os agradecimentos, Prates citou lideranças e amigos pessoais que marcaram sua passagem pelo partido, como Fernando Haddad, Aloizio Mercadante, Henrique Fontana, José Dirceu e o próprio presidente do PT, Edinho Silva.

Ele lembrou, na carta, sua atuação como líder da oposição no Senado durante o governo Bolsonaro, período em que defendeu empresas estatais, o patrimônio público e os marcos da transição energética.

O agora ex-petista recordou ainda parte de sua produção legislativa, marcada por projetos considerados estruturantes, como o Marco Legal das Ferrovias, o projeto de estabilização dos preços dos combustíveis e leis pioneiras sobre energia eólica offshore, hidrogênio, economia circular do plástico, captura e armazenamento de carbono, mobilidade urbana e biogás.



