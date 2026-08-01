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Partido dos Trabalhadores Jerônimo Rodrigues: Não fechamos a porta para aquelas autoridades que não votaram em nós "Bahia vai te entregar a Lula três senadores de verdade, um está ali", disse o governador baiano, em referência ao senador do PSD Otto Alencar

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não fechou as portas para aqueles que não votaram em nós". Jerônimo discursou na convenção estadual do PT, que confirma sua candidatura à reeleição e também a chapa majoritária governista na Bahia, com o senador Jaques Wagner candidato à reeleição e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa ao Senado. Além de lideranças e autoridades locais, o evento conta com a presença de Lula.

"A Bahia vai te entregar a Lula três senadores de verdade, um está ali", disse o governador baiano, em referência ao senador do PSD Otto Alencar, que está em meio de mandato (2023-2030) e é da base do governo. Ele também está presente no evento petista deste sábado. "Não é que você desobedeceu ao PSD, no seu nome de partido. Você manteve a sua linha. Quem mudou de lado foi o PSD em outros Estados e você aqui garantiu sua palavra", destacou Jerônimo a Otto.

O PSD lançou Ronaldo Caiado à Presidência da República, mas liberou lideranças estaduais para apoiarem diferentes candidatos, de Lula a Flávio Bolsonaro (PL). Em Estados como São Paulo, o PSD apoia nomes de direita, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição.

"Eu espero que os meus companheiros governadores ampliem aquela bancada. Não é para Lula. É para o Brasil, e não só para o Brasil", prosseguiu Jerônimo. "O Lula é nosso embaixador no mundo, o Lula puxou o tema da fome, o Lula puxou o tema da guerra, o Lula puxou o tema da transição energética, teve a coragem de trazer para o Brasil uma COP", elogiou.

Um dos redutos eleitorais do PT, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do País, atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral da Bahia divulgada na quarta-feira, 29, apontou que ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo seguem em empate técnico na disputa pelo governo estadual.

O ex-prefeito de Salvador e o atual governador empatam tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em um eventual segundo turno entre eles, ACM Neto registrou 43% de preferência, e Jerônimo, 39%, com 11% de indecisos e 7% de votos brancos e nulos. Os dados apontam para um cenário estável desde a rodada anterior da pesquisa, divulgada em abril.

Os candidatos petistas despontam na intenção de voto para o Senado. Rui Costa e Jaques Wagner lideram os dois cenários de pesquisa estimulada.

A Genial/Quaest fez 1.200 entrevistas a domicílio com eleitores da Bahia entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-02331/2026.

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