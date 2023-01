A- A+

Governador Jerônimo Rodrigues toma posse na Bahia com inclusão como prioridade Ele também prometeu combater todas as formas de preconceito

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tomou posse na manhã de hoje (1º) destacando como prioridade de seu mandato a inclusão social. O novo chefe do Executivo estadual assumiu o cargo e discursou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador. Também foi empossado o vice-governador, Geraldo Júnior (MDB).

“É compromisso meu empregar a nossa energia para promover inclusão por meio de uma política objetiva de desenvolvimento social e econômico que gere trabalho e renda para o nosso povo", afirmou.

Rodrigues citou a escritora Carolina Maria de Jesus para lembrar a necessidade do enfrentamento da fome, tema presente na obra da autora, que se tornou uma das mais relevantes do país ao narrar sua experiência como mulher negra e favelada na década de 1950.

"Quando uma criança passa fome, é problema de todo mundo", disse uma das mais importantes escritoras brasileiras, Carolina Maria de Jesus. Não basta que o alimento esteja na mesa das pessoas. É preciso promover uma política consistente de segurança alimentar e nutricional na Bahia", disse o novo governador, que também prometeu "combater firmemente todas as formas de preconceito e discriminação".

Jerônimo Rodrigues recebeu o cargo do ex-governador Rui Costa (PT). A cerimônia de transmissão, realizada após o ato de posse, foi marcada pela apresentação do Hino Nacional Brasileiro interpretado pela indígena Nívea Akuã Pataxó, acompanhada da camerata da Orquestra Neojibá (Núcleos Estaduais de Orquestras Infantis e Juvenis da Bahia), projeto mantido pelo governo do estado da Bahia.

Veja também

POSSE PRESIDENCIAL Festival do Futuro tem homenagens a Pelé e Gal Costa