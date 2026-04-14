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CONFLITO

"Jesus não escuta quem faz guerra" e "Não tenho medo": papa eleva críticas a Trump

No fim de semana, o pontífice criticou o que chamou de "ilusão de onipotência" que estaria alimentando a escalada de violência entre Estados Unidos e Israel contra o Irã

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O Papa Leão XIV reza durante uma visita ao sítio arqueológico de Hipona, em Annaba, em 14 de abril de 2026.O Papa Leão XIV reza durante uma visita ao sítio arqueológico de Hipona, em Annaba, em 14 de abril de 2026. - Foto: Alberto Pizzoli / AFP

A recente troca de declarações entre o papa Leão XIV e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcou uma mudança de tom no diálogo indireto entre o Vaticano e a Casa Branca, em meio ao aumento das tensões internacionais envolvendo o Irã.

No fim de semana, o pontífice havia feito uma de suas manifestações mais contundentes sobre o conflito, ao criticar o que chamou de "ilusão de onipotência" que estaria alimentando a escalada de violência entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Em sua mensagem, Leão XIV também reforçou um apelo direto aos líderes políticos para que interrompessem as hostilidades e buscassem negociações de paz. Em linha com sua tradição pastoral, o papa já havia afirmado anteriormente que "Jesus não escuta quem faz guerra", destacando a ideia de que a violência é incompatível com a prática da fé e da oração.

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"[Jesus] não escuta as orações daqueles que fazem guerras, mas as rejeita, dizendo: ‘Ainda que façais muitas orações, não ouvirei: as vossas mãos estão cheias de sangue’", disse.

A resposta de Trump veio em tom crítico, afirmando que o papa estaria "errado" em suas declarações sobre a política externa americana. O presidente também acusou o pontífice de adotar posições "fracas" em relação ao combate ao crime e a outras questões de segurança.

Após as declarações do presidente, ao falar com jornalistas a bordo do avião papal, a caminho da Argélia em sua primeira visita ao continente africano, Leão XIV voltou a comentar o caso

"Eu não sou um político", afirmou o papa. "Não tenho intenção de debater. A mensagem é a mesma: promover a paz". Ele também destacou que suas falas não devem ser interpretadas como posicionamentos políticos, mas como parte da missão religiosa da Igreja. "Colocar minha mensagem no mesmo patamar do que o presidente tentou fazer aqui é não compreender qual é a mensagem do Evangelho", afirmou.

O pontífice ainda declarou não temer o governo Trump e reiterou que seguirá com o que considera ser sua missão espiritual.

Do lado da Casa Branca, Trump também descartou qualquer pedido de desculpas e manteve o tom crítico, afirmando não haver "nada pelo que se desculpar". Ele reiterou sua posição de que a política americana em relação ao Irã é necessária para impedir o avanço de um programa nuclear no país.

Além dos comentários, o republicano também publicou, horas após criticar o pontífice, uma imagem que ampliou a repercussão do episódio. Na ilustração, Trump aparece com uma túnica branca e um manto vermelho em uma cena com forte simbolismo religioso.

Ele toca a testa de um homem deitado em uma cama hospitalar enquanto emanam luzes das mãos, em um gesto associado à cura. A imagem foi publicada sem comentários e posteriormente, o presidente negou qualquer intenção de se equiparar a figuras religiosas.


 

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