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Eleições 2026 João Amoêdo declara voto em Lula e aponta riscos de governo Flávio Bolsonaro Empresário critica Flávio Bolsonaro e cita renovação política como motivo para apoiar Lula

O empresário João Amoêdo, fundador e ex-presidente do partido Novo, declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Apesar das críticas à gestão petista, ele afirmou temer os riscos de uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em sua avaliação, Lula cometeu erros durante o mandato e não deveria disputar a reeleição. Amoêdo, no entanto, considera que Flávio não reúne as qualidades necessárias para assumir a Presidência da República.

O empresário criticou a trajetória do senador e afirmou que lhe faltam “postura, credibilidade e competência” para comandar o país. Também questionou as prioridades políticas do candidato do PL, ao avaliar que ele teria como objetivo conceder indulto ao pai, Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe, conforme o texto original.

Renovação política em 2030

A perspectiva das eleições presidenciais de 2030 também pesou na decisão de Amoêdo. Segundo ele, uma eventual vitória de Lula representaria o início do último mandato do petista, abrindo espaço para a renovação das lideranças políticas no próximo ciclo eleitoral.

Já a eleição de Flávio Bolsonaro poderia permitir que o senador disputasse a reeleição em 2030, com o apoio de aliados no Congresso Nacional e em governos estaduais.

“São alternativas totalmente distintas para quem anseia por renovação em 2030 e teme a perpetuação de uma família no poder”, afirmou o empresário.

Mudança

A declaração marca uma mudança em relação ao posicionamento de Amoêdo nas eleições de 2018. Naquele ano, ele concorreu à Presidência pelo Novo e terminou o primeiro turno na quinta colocação. No segundo turno, declarou apoio a Jair Bolsonaro, então candidato pelo PSL, que disputava a eleição contra Fernando Haddad (PT).

Engenheiro e ex-executivo do mercado financeiro, Amoêdo foi um dos fundadores do Novo, partido criado em 2011 com uma plataforma liberal. Ele presidiu a legenda de 2015 a 2020 e se tornou uma das principais figuras da sigla no cenário político nacional.

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