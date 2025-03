João Campos anuncia que vai apoiar reeleição de Sileno Guedes para presidência do PSB-PE

A- A+

Ao participar do Congresso Municipal do PSB Recife, realizado na noite da terça-feira (25), o prefeito João Campos (PSB) anunciou que vai apoiar a reeleição de Sileno Guedes para a presidência do PSB de Pernambuco. A nova eleição para a diretoria da legenda deve acontecer no próximo dia 5 de abril, quando os socialistas realizam o Congresso Estadual.



“Sileno é o nosso candidato a presidente do PSB estadual. Quero reafirmar esse compromisso, agradecer por sua lealdade com o nosso conjunto, que não é de hoje, é de muito tempo. Sileno conduziu uma eleição vitoriosa no ano passado e tenho certeza de que todo esse conjunto vai estar unido para lhe reeleger como presidente estadual”, declarou o prefeito.

João Campos afirmou ainda que a união em torno da recondução de Sileno se dá por sua capacidade de “representar as pessoas, juntando o nosso partido nos quatro cantos do estado” com “humildade, unidade, força e lealdade”. “Eu lhe agradeço e já estou adiantando o meu voto em Sileno no Congresso Estadual”, completou.

Também em discurso, Sileno retribuiu o gesto do prefeito e ressaltou a expectativa pela eleição de João Campos como presidente nacional do PSB, em congresso a ser realizado nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, em Brasília. “O PSB de Pernambuco, que emprestou Miguel Arraes, Eduardo Campos e Ariano Suassuna, vai novamente emprestar ao Brasil um grande quadro, que é o prefeito João Campos. O PSB vai começar junho com um tamanho maior do que terminará maio”, afirmou.

