RECIFE João Campos confirma Antônio Coelho na Secretaria de Turismo do Recife Nomeação do parlamentar será oficializada nesta sexta-feira (22)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), oficializou a escolha do deputado estadual Antonio Coelho (União Brasil) para a Secretaria do Turismo da Capital pernambucana. A notícia foi dada nas redes sociais do gestor socialista, que enalteceu a trajetória política do novo aliado e sua disposição em participar da administração municipal. Além disso, Campos fez questão de acenar para o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), que foi classificado como um amigo.

Com a indicação, que será oficializada nesta sexta (22) com a posse de Antonio, o grupo dos Coelho retorna para a base da Frente Popular e garante um aliado de peso para os socialistas no Sertão. Em seu texto, João Campos resalta que aprendeu com o pai, o ex-governador Eduardo Campos, que “política é essencialmente a capacidade de juntar e mobilizar pessoas pelo bem comum”.

“Ele (Antonio), que tem sido um parlamentar de destaque na Assembleia Legislativa, chega com muita disposição e vontade de nos ajudar a construir uma cidade com mais oportunidades, apostando em novas formas de atrair cada vez mais turistas e de estimular toda a cadeia que compõe o trade", afirmou.

Antonio Coelho substituirá Cacau de Paula, que no mês passado se tornou secretária de Cultura do Estado. No lugar do parlamentar na Alepe assumirá o primeiro suplente do União Brasil, Edson de Vieira, ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.

