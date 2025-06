A- A+

política João Campos diz que PSB tem interesse em federação com PDT e Cidadania Em evento em Recife, prefeito e presidente nacional do PSB afirmou que as alianças dependem de uma construção política, da qual é favorável

O presidente nacional do PSB, o prefeito do Recife João Campos, afirmou nesta quarta-feira (19) que o partido está empenhado em construir uma federação com o PDT e o Cidadania. A declaração foi feita durante evento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na capital pernambucana.

"É uma conversa de aproximação partidária, entendendo os desafios que os partidos têm e com muita esperança de poder construir politicamente juntos. Não tenho nenhuma dúvida de que há interesse em caminhar lado a lado" declarou Campos.

Segundo o dirigente, as negociações com o PDT não são novidade. Ele lembrou que, em ocasiões anteriores, o PSB já aprovou alianças com o partido em decisões internas. As tratativas para uma federação entre as legendas começaram ainda em 2022, com o objetivo de ampliar a presença e a articulação no Congresso Nacional.

"O nosso interesse, do PSB, sempre foi dialogar e tentar um arranjo que fortaleça, não apenas os partidos envolvidos, mas também um campo político que consideramos essencial no cenário nacional" acrescentou.

Nos últimos três anos, o PDT teve posições distintas com o Palácio do Planalto: ocupou cargos nos primeiros escalões, mas recentemente adotou uma posição de independência no Congresso. Agora, com a possível saída do ex-ministro Ciro Gomes da legenda — rumo ao PSDB —, os ventos internos voltam a soprar em direção ao governismo.

A eventual reaproximação entre PSB e PDT ocorre em meio a um esforço de reorganização das forças de centro-esquerda, em um cenário que busca consolidar uma base sólida de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os próximos embates legislativos e eleitorais. A possível formação de uma federação com o Cidadania também é vista como estratégia para dar mais estabilidade política à esta frente tida como progressista.

Veja também