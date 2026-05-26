A- A+

Entrevista João Campos diz que relação com Flávio Bolsonaro, caso este fosse presidente, seria institucional Socialista afirmou ainda que o envolvimento de Flávio com o Caso Master deve gerar um impacto grande

Tendo o apoio do presidente Lula (PT) à sua candidatura como pano de fundo, o pré-candidato a governador de Pernambuco, João Campos (PSB), em visita à Folha de Pernambuco comentou nesta terça-feira (26) que, caso o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) vença as eleições presidenciais, manterá as relações de forma institucional com ele.



"Seria uma relação institucional, de respeito e parceria, embora não ache que isso vá acontecer (vitória de Flávio Bolsonaro)", disse.



João Campos destacou que foi prefeito da capital pernambucana tendo Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Planalto e que isso não foi um empecilho para o seu mandato no Recife, apesar de nunca ter sido recebido pelo então presidente. Ele aproveitou ainda para destacar o que chamou de "desorganização institucional" da União neste período.



"(Por exemplo,) a operação de crédito com o BID foi adquirido durante o governo Bolsonaro. Eu fui lá no Ministério da Economia e levei minha equipe de gestão. Passei 1 ano e 3 meses trabalhando com eles sem ninguém saber. Acho que nem o governo federal sabia. Eu acho que o pior é você não ter posição. Todos sabem que eu votei em Lula e vou estar com ele. Respeito quem vota diferente de mim. Ninguém é obrigado a pensar igual", afirmou.



Falando sobre o envolvimento de Flávio Bolsonaro com o caso do Banco Master, João Campos afirmou que o impacto das notícias deve ser devastador para a candidatura do pré-candidato ao Planalto. "Isso gera um impacto muito grande. Ele foi oportunista, pois sair falando 'o pix é de Bolsonaro e o Master é de Lula' e, logo em seguida, todos vermos a relação dele com a história... as pessoas enxergam isso", comentou.

Veja também