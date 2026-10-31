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Governo Lula João Campos é considerado nome certo em ministério no quarto mandato de Lula Presidente do principal partido aliado do PT nas disputas deste ano e de 2022, ex-prefeito de Recife está sem mandato

O ex-prefeito de Recife João Campos é considerado por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva um nome certo para participar do ministério do petista em seu quarto mandato.

Sem mandato depois de ser derrotado por Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo governo de Pernambuco, Campos preside o PSB, principal partido aliado do PT tanto na eleição deste ano como na de 2022 — a legenda abriga Geraldo Alckmin, vice da chapa.

Segundo um auxiliar do presidente reeleito, a expectativa é que o ex-prefeito seja indicado na primeira conversa formal que o PSB tiver com Lula para discutir a composição do novo governo. Não há até o momento uma definição sobre qual pasta ele ocuparia.

O entorno do petista considera possível, porém, que o PSB pleiteie o Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi comandado por Eduardo Campos, pai de João, entre 2004 e 2005, no primeiro mandato de Lula.

Eduardo Campos morreu em um acidente aéreo em agosto de 2014 quando disputava a presidência da República. A passagem do pai de João Campos pelo governo do petista fez com que os dois construíssem uma forte amizade.

Na campanha deste ano, o ex-prefeito tentou usar a proximidade com Lula como trunfo para vencer Raquel Lyra, que disputava a reeleição.

O presidente gravou imagens ao lado de Campos para serem usadas no horário eleitoral, mas resistiu a fazer agendas em Pernambuco.

A estratégia visava não contrariar a governadora, que ficou distante da campanha presidencial e não declarou apoio a nenhum candidato.

Na reta final, o presidente, porém, cedeu e fez um ato com o candidato do PSB em Recife. A avaliação de petistas foi que Lula decidiu ir ao estado para não dar margem para que Campos atribuísse a sua derrota a uma falta de empenho do presidente.

Mesmo assim, Lyra venceu com 53,27% dos votos válidos contra 44,82 do ex-prefeito.

O entorno de Lula afirma que ele só deve começar a decidir a composição do ministério em seu quarto mandato depois de 16 de novembro, quando retornar de uma viagem à Turquia e às Filipinas.

O presidente participará da COP31 na cidade turca de Antália e da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático na cidade filipina de Cebu.

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