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Posicionamento João Campos e Raquel Lyra se posicionam sobre uso de imagens de deputadas em investigação Prefeito critica exposição de Erika Hilton e Duda Salabert em álbum da polícia; governadora também se pronuncia sobre o caso

O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, usou a rede social X, no início da tarde desta quarta-feira (25), para criticar a utilização das imagens das deputadas federais trans Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em um álbum de reconhecimento de suspeitos de roubo de celular ocorrido em 24 de fevereiro de 2025, no bairro Boa Vista, no Recife.

“É revoltante e inaceitável que Duda Salabert e Erika Hilton tenham suas imagens usadas dessa forma. Minha solidariedade às duas e é preciso que seja feita uma apuração rigorosa com responsabilização, porque não há espaço para ódio em uma democracia”, postou o prefeito.

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Duda enviou um ofício à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco no qual pede explicações e a retirada imediata das imagens dela e de Erika de qualquer material usado para identificação de suspeitos.

Afirmou, ainda, que o episódio apresenta indícios de transfobia institucional e reforça estigmas contra pessoas travestis e transexuais.

Erika também se manifestou. Definiu o uso das fotos como uma prática "racista e transfóbica" e acrescentou que o álbum foi construído com base em características identitárias, e não físicas, e informou que está acionando órgãos competentes para apuração do caso.

Ainda às 9h45, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), também se manifestou, classificando o episódio como “inadmissível” e determinando a abertura de apuração pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social.

“Inadmissível o uso da imagem das deputadas federais Duda Salabert e Érika Hilton pela Polícia Civil de PE. Determinei apuração rigorosa com abertura de processo na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social. Preconceito e violência simbólica não são tolerados em PE”, postou Raquel.

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